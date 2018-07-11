《寂寞星球》2018年亞洲最佳旅遊景點出爐！南韓釜山獲冠軍

（台灣英文新聞／洪晨芳 綜合外電報導）美麗的海岸都市釜山，常被視為南韓第二大城，與享負盛名的首都首爾相比，已經擁有自己獨樹一幟的風格與特色，更在近日調查登上2018年亞洲最佳旅遊景點的冠軍。

身為南韓的第二大城，釜山擁有美不勝收的海灘和汁多味美的海鮮料理，並且距首爾只有2.5小時的車程距離!

《寂寞星球》亞洲最佳十大旅遊景點名單寫道:「釜山是個老少咸宜的旅遊城市，匯集了極富魅力的風景、文化與美食，在這裡你可以從事各式各樣的活動，比如爬山健行到佛教廟宇，或者在霧氣蒸騰的溫泉裡洗去一身疲憊，享受通體舒暢的感覺，接著再到韓國最大的魚市場大啖海鮮料理。」

緊接在後的第二名是烏茲別克，以色彩繽紛的馬賽克拼貼和神祕的絲路傳說聞名。

今年獲選的景點有許多是非傳統熱門旅遊景點，例如斯里蘭卡的阿魯甘灣，是位於東南岸的衝浪天堂，歷史悠久的古代碉堡和風景宜人的登山步道也吸引了為數不少的遊客造訪。

印度的西高止山帶有那麼一點叢林的氣息，並與西姆拉和大吉領略有幾分相似。

當然，名單中也不乏大家再熟悉不過的景點，例如泰國清邁。清邁長期以來身為泰國最熱門的旅遊景點，最近又增加了幾個會讓人想一再造訪的去處，其中之一便是新開幕的清邁當代藝術美術館。

其他景點則因為經濟的快速發展與基礎設施的進步而獲關注，例如位居第10名的印尼科摩多國家公園，近年來由於機場設施的進步與航班增加，易達性的提高吸引了更多遊客前來探索熱帶島嶼的豐富生態。《寂寞星球》寫道:「當你造訪這個坐擁蔚藍海岸的群島，除了觀察遠近馳名的科摩多巨蜥之外，也別忘了潛到海洋底下，在五顏六色的珊瑚礁之中，尋訪令人驚奇的海洋生物，一窺海洋生態的奧秘。」

2018年亞洲最佳旅遊景點名單