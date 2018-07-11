體驗台灣民俗文化   三昧堂布袋戲前進越南辦營隊

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）近年來經常代表台灣前往各國宣傳台灣民俗布袋戲文化的三昧堂創意木偶團隊，配合政府新南向政策，與文藻外語大學師生一起前往越南胡志明市台灣學校，帶領學生體驗布袋戲文化之美，由於主題新穎，報名學生絡繹不絕，本次共有62名學生參加。

布袋戲起源於中國福建省泉州，是一種以木偶來表演的地方戲劇，其中以台灣布袋戲發展最為蓬勃。越南胡志明市台灣學校的學生多自小長於越南，對於其他中華文化的熏陶有賴平時家長的文化訓練。

本次由教育部主辦的「布入越南，戲說科學」營隊，由三昧堂及文藻外語大學師生自9日起連續5天與學生分享台灣布袋戲的口白、操偶、道具手作及英語科學研習營。許多學生都是第一次接觸布袋戲，在學習製作布袋戲偶時，下課都捨不得休息，玩得不亦樂乎。

學員李恩兒表示，布袋戲真的很好玩也很漂亮，眼睛和嘴巴都會動，我從來沒看過。希望老師在營隊教我們做一隻布袋戲偶送我們，這樣我們回家後都可以玩。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻表示，5天的課程中，三昧堂團隊教導學生親手製作戲偶的偶帽，偶鞋與扇子，完成後的成品都會讓學生帶回家。希望更多台灣在世界各國的僑胞小孩，都能懂台灣布袋戲。

文藻外語大學師資培育中心周宜佳主任表示，這是文藻外語大學首次在越南跨界舉辦文化營隊，文藻外語大學師生除了協助布袋戲偶活動外，也帶領學生進行各種化學實驗，如用醋與小蘇打混合會產生二氧化碳等，並教會大家各種實驗器材的英語化學名詞，讓學生們5天的營隊中收穫滿滿。

胡志明市台灣學校學生開心玩偶 （圖片來源：三昧堂提供）

學員開心玩木偶（圖片來源：三昧堂提供）

鳳凰花之舞（圖片來源：三昧堂提供）