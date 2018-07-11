供貨延遲 今年流感疫苗延後開打

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）因應流感疫苗供貨延遲，今（2018）年流感疫苗延後到10月15日開打！提醒家中有幼兒或欲接種者勿白跑一趟。

往年公費流感疫苗都是在10月1日開打，但疾管署表示，今年度公費三價流感疫苗已於日前完成採購，但今年度世界衛生組織改變流感疫苗株之組成建議，病毒株培養較預期慢，致疫苗生產時程較往年延後約1個月，影響疫苗交貨期程；但培養較預期慢不會影響疫苗效期和效果，請民眾別擔心。

疾管署強調，調整開打時程不會影響公費對象接種權益，按時接種仍能在流感流行季來臨前獲得保護力且持續至隔年2、3月流行期。今年度公費流感疫苗接種計畫仍將採購約600萬劑流感疫苗，實施對象如下：

50歲以上成人。

醫事及衛生防疫相關人員。

孕婦及6個月內嬰兒之父母。

禽畜業及動物防疫相關人員。

滿6個月以上至國小入學前幼兒。

安養、養護、長期照顧等機構對象。

幼兒園托育人員及托育機構專業人員。

具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者。

國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生（含進修部與境外臺校，但不含補校）

少年矯正學校及輔育院學生，以及屬「中途學校-在園教育」性質之兒童及少年安置（教養）機構學生。