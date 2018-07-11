芬蘭建築師遇上臺灣阿嬤　悟出城市新哲學

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）強調建築應是連接人類與自然橋樑的芬蘭建築師馬可‧卡薩格蘭（Marco Casagrande），曾在淡江大學教書，娶了臺灣老婆，對臺灣各處的廢墟情有獨鍾，他表示，過去在北歐大學任教時，對於所謂「第三世代城市」僅止於理論的探索，沒想到來臺灣後，竟發現第三世代城市就在臺北寶藏巖真實存在，而他也在臺灣阿嬤們身上看到與自然和諧共處的生活哲學。

忠泰美術館7日舉行《馬可‧卡薩格蘭：邁向第三代城市》新書發表會，建築師馬可‧卡薩格蘭（左）與元智大學教授阮慶岳與談（照片來源：忠泰美術館提供）

忠泰美術館上週六（7）舉行《馬可‧卡薩格蘭：邁向第三代城市》新書發表會，邀請卡薩格蘭親自來臺，和元智大學教授阮慶岳與談。





忠泰美術館現正舉辦芬蘭建築師馬可‧卡薩格蘭個展（照片來源：忠泰美術館提供）

由於忠泰美術館目前正推出卡薩格蘭個展，展出建築師從業多年來在歐洲、日本，以及台灣的作品模型與影像，此次推出專書，頗有互相呼應之意，也希望建築同好除了藉由展覽接觸建築師的作品之外，也能透過專書更加了解卡薩格蘭的建築理念。

《馬可‧卡薩格蘭：邁向第三代城市》

作者安娜‧尤季納（Anna Yudina）在新書發表會上透過錄製影片表示，《馬可‧卡薩格蘭：邁向第三代城市》並不是一本普通的專題論文。

尤季納指出，此書來自多位國內外建築、都市規劃從業者，以及跨領域研究者的多角度訪問，雖然是個別訪談，但彙整成一書反而猶如一場眾人相聚在一塊的開放式對談。

此外，透過引薦各界專家的理念與專案經驗，並穿插卡薩格蘭十餘件作品的創作背景故事，串連成一段引領讀者探索新形態未來都市面貌的旅程。

芬蘭建築師馬可‧卡薩格蘭（Marco Casagrande）談專書（照片來源：忠泰美術館提供）

第三代城市

無論是展覽或是專書，都可以看到「第三代城市」像是一個關鍵詞彙反覆出現。究竟什麼是第三代城市？卡薩格蘭在座談時解釋，人類文明發展中，城市的形成最早是仰賴各種自然條件，例如臺北城是依傍著淡水河而發展，這就是第一代城市。

工業革命後，城市歷經都市化，人們開始將自然隔絕在外，像是填海造地、興建堤防阻擋河水等，也製造許多污染破壞大自然，因此第二代城市就是工業化城市，也是我們正經歷的城市型態。

而卡薩格蘭所提倡的第三代城市，雖然沒有一個明確的標準答案，但人們必須設法在工業化的第二代城市中，以開放型態（open form）學習如何與自然共生，「讓城市回歸自然。」

卡薩格蘭指出，光靠都市計畫並無法完全實現第三代城市的理想，還必須融入都市針灸法（urban acupuncture），「比較像是為城市進行針灸，用點狀介入，而不是全靠都市計畫來改變城市。」

過去在北歐教書的卡薩格蘭，對於第三代城市僅止於理論的探索，然而2003年來到臺灣後，竟然發現有一群阿嬤們正在實踐他的理念。

《馬可‧卡薩格蘭：邁向第三代城市》專書內頁（照片來源：忠泰美術館提供）

安那其阿嬤

提及寶藏巖的阿嬤，卡薩格蘭表示，他初來乍到便被阿嬤們如此開放的生活型態給吸引，「她們有自己的一套生活哲學與常規。」

寶藏巖是過去隨國民政府來臺的軍人家庭，因生活環境不優渥，因此利用在地易取得的材料，沿著寶藏巖一帶山勢建造房屋，隨後形成一個聚落。曾歷經遭政府計劃拆遷的寶藏巖，現已部分規劃為藝術聚落，但仍保留一部份住宅區。

卡薩格蘭提及他在寶藏巖從事專案時觀察到的「阿嬤們的威力」，多年來當地社區由阿嬤作為領導人，她們為了生活居住在違章建築裡，時不時這裡取一下水，那裡截一點電，並不太在乎政府的管制。

卡薩格蘭表示，阿嬤們過著開放且「安那其」（anarchy）式的生活，依著山勢居住種田，前方面對的是新店溪，與大自然共存而處變不驚。

廢墟

忠泰美術館8日舉辦走讀活動，由建築師馬可‧卡薩格蘭帶領參與者參觀他過去在臺北郊區的作品《終極廢墟》（照片來源：忠泰美術館／欣建築提供）

除了深受臺灣阿嬤吸引，卡薩格蘭也對臺灣的廢墟情有獨鍾，甚至在淡江大學教書期間，毅然決然地在三芝租下一棟廢墟，稍微整理之後便搬進去住。

「我必須這麼做，」卡薩格蘭提起當初下定決心時，連老婆也深知擋不住他，最後也一塊搬進廢墟生活。

卡薩格蘭表示，臺灣各地因為都市發展狀況不一，因此有些人為建造的環境日久便遭到荒廢，而過去人類極力隔絕在外的大自然，一旦人離開了，便會在很短的時間內重新佔據廢墟。

相較於許多建築師會試圖以全新的設計取代原有的斷壁殘垣，廢墟似乎就是卡薩格蘭實踐第三代城市理念絕好的出發點。

比起將廢墟拆除，卡薩格蘭更希望能夠保存廢墟原有的樣貌，稍作修改，讓人在其中得以生存取暖的同時，將自然的光線和風引進屋內。

卡薩格蘭強調，建築應該是連接人類與自然的橋樑，要在人類生存及設計美學等目地中達到一個平衡，然而，他也感嘆現在的建築普遍太過強調設計，試圖主宰或隔絕大自然的情況下，只帶來更多的污染。

生長於寒冷北歐地區的馬可‧卡薩格蘭，作品中常出現桑拿（Sauna）（攝影：鄧佩儒）

生長於寒冷北歐地區的馬可‧卡薩格蘭，作品中常出現桑拿（Sauna）（攝影：鄧佩儒）