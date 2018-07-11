法商阿爾斯通與中鼎工程　攜手打造捷運萬大線

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導）台北捷運「萬大線第一期機電系統工程」的採購案10日決標，由法商阿爾斯通運輸公司與中鼎工程公司為共同投標廠商，以總價143.7億元得標。

捷運局局長張澤雄10日表示，本次採購案得標廠商成員中，法商阿爾斯通運輸股份有限公司與中鼎工程股份有限公司，都是國內、外知名的大廠，且自2003年起，在國內捷運工程曾多次合作經驗，包括台北捷運新莊、蘆洲、南港線東延段、信義、松山及臺中捷運烏日文心北屯等線，本次再度聯手，結合雙方優異的技術與經驗，相信履約過程必能順利。

阿爾斯通（Alstom）表示，與中鼎集團聯合承攬贏得台北捷運局合約，阿爾斯通獲得合約部分造價約2.2億歐元（約新台幣78億6000萬元）。

阿爾斯通亞太區總裁方玲(Ling Fang)表示，阿爾斯通非常高興贏得這份合約，支持台北擴展其有效、可靠以及可永續的大眾交通運輸系統。基於阿爾斯通在國際和本土經過驗證的捷運系統統包經驗，以及其在台灣長期的合作經驗，阿爾斯通有信心如期完成此計畫。

阿爾斯通還說，做為共同承攬的代表廠商，阿爾斯通將會供應19列Metropolis捷運車輛，Urbalis CBTC無人駕駛號誌系統，監督控制及資料取得系統（SCADA），以及月台門。同時，阿爾斯通和中鼎會一起執行計畫管理和系統整合。中鼎將會提供軌道、供電系統、機廠設備、通訊和自動收費系統。

台北市政府捷運工程局機電系統工程處指出，萬大線第一期工程預定2025年12月31日完工，屆時可提供民眾往返台北市與新北市中和、土城地區安全、便捷的大眾運輸工具。

據中央社報導，萬大線是一條中運量捷運路線，一期工程長約9.5公里，設有9座車站及1座機廠。萬大線第一期工程從捷運中正紀念堂站開始，向西沿南海路下方過和平西路後，接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，於保順路、保生路轉中山路、連城路到金城路，並於金城路北側農業區設置機廠，設置鄰莒光路的支線車站。

台北捷運「萬大中和樹林線第一期機電系統工程」採購案10日由台北市政府捷運工程局機電系統工程處劉處長秋樑與廠商代表法商ALSTOM公司亞太區總裁方玲、中鼎工程股份有限公司余董事長俊彥，在台北捷運局大家長張局長澤雄及法國駐台辦事處代表紀主任博偉見證下，共同完成契約簽署。