陸委會華府兩岸關係研討會　陳明通將發表演說

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）先前便傳出大陸委員會主任委員陳明通將赴美國華府拜會智庫及白宮官員，而陸委會昨（10）日表示，陳明通訪美將出席一場兩岸關係研討會，並發表演講。

陸委會週二發佈新聞稿表示，已委託財團法人臺灣民主基金會與美國傳統基金會（The Heritage Foundation）合作，於美東時間7月18日舉辦「兩岸關係的機遇與挑戰」（The Opportunities and Challenges of Cross-Strait Relations）國際學術研討會，會議為期一天。

陸委會表示，此次研討會將針對中國內部情勢、美中臺關係，以及兩岸關係相關議題進行探討，陳明通此次將出席會議開幕式，並發表演講。

陸委會續指，本次出席的國內學者尚包括臺灣民主基金會副執行長陳婉宜與盧業中、國防安全研究院執行長林正義（前陸委會副主委）等人。

而美國出席學者包括傳統基金會資深副總裁霍姆斯（Kim R. Holmes）、亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）等國防、外交，以及兩岸關係領域方面的學者與專家。

陸委會表示，總統蔡英文兩岸政策一貫，面對中國升高兩岸對立的作為，政府致力維持臺海和平穩定現狀的立場不會改變，也會堅持捍衛國家主權及臺灣人民的選擇權。

陸委會提及，政府委託國內民間團體或學術機構，以臺美智庫合作的方式，共同舉辦研討會的做法已行之有年，此做法有助於提升各界對於兩岸議題的重視，透過交流來促進對彼此的理解，且對政府在政策分析與規劃上亦有助益。