(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)美國貿易代表辦公室10日表示,準備對中國2,000億美元商品再課徵10%關稅,將有6,031項商品受到影響,這場貿易大戰顯然還無停火跡象。

貿易代表處(The Office of the U.S. Trade Representative)不具名官員表示,美方將於8月20至23日就該措施舉行公聽會,廣徵公眾意見,31日做出結論。

上週五,美國對中國340億美元商品課徵25%關稅,中國即對等值美國商品回敬以關稅報復。

美聯社指,美國第一波關稅措施鎖定中國工業產品,是為了降低對美國消費者的衝擊。但隨著懲罰清單進一步擴大,涵蓋檯燈、計時器、魚類等民生產品,美國民眾恐難倖免於兩大經濟強權的角力。

對於川普政府的強硬貿易手段,美國國會已出現不滿聲浪,警告此類關稅行動恐對消費者荷包帶來壓力,並使美國農民與製造業者因外國報復而蒙受損失。

參議院金融委員會主席哈奇(Orrin Hatch)在一份聲明中表示,「我們無法坐視中國重商主義式的貿易手段,但川普政府的行動毫無章法,完全稱不上戰略,不僅無法取得與中國談判的籌碼,也無法維持美國經濟健全與繁榮。」