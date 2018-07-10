【最新】瑪莉亞從彭佳嶼北邊過 吳德榮：對台灣較好

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中度颱風瑪莉亞今（10）日20點位在宜蘭的東北東方約 240 公里之海面上，以每小時31公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。 瑪莉亞颱風傍晚登陸後強度略為減弱為中度颱風，但對台灣威脅仍不容小覷。

根據最新資料顯示，第8號颱風中心目前在宜蘭東方海面，繼續向西北西移動；其暴風圈已進入台灣北部、東北部陸地，各地風雨逐漸增強。所幸颱風中心從彭佳嶼北邊通過，專家吳德榮說，這是威脅最小的路徑，最大陣風12級，山區總雨量500毫米，對台灣都是好事。

引述中央社報導，吳德榮今日表示，原本氣象局預報有3條可能路徑，分別是颱風從東北部登陸、颱風眼穿過基隆和彭佳嶼之間，以及從彭佳嶼北方海面通過，而依照目前狀況看來，颱風中心將從彭佳嶼北方海面通過，也是對台灣影響最小的路線。

豪雨特報：颱風影響，今(10日)晚起至11日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、基隆市、臺北市、新北市平地、桃園市平地、新竹縣平地、苗栗縣平地、台中市山區、南投縣山區及宜蘭縣山區；大雨特報範圍：宜蘭縣平地、新竹市、台中市平地、花蓮縣、南投縣平地、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。