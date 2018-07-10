【最新】瑪莉亞來襲 11日航班延後或取消情況

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受到中颱瑪莉亞影響，明（11）日國內外航班多有延後或取消，提醒搭機或接機民眾注意。

強颱瑪莉亞在今天下午5時減弱為中颱，但今天深夜至明日上午威力仍不容小覷，國內外航班多有延後或取消，請旅客多利用各家航空公司網站，或下載Mobile App或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新航班資訊。

中央社報導，長榮航空與立榮航空明日中午12時以前，桃園機場及松山機場國際線航班提前、延後或取消，下午陸續恢復正常。

立榮航空明日台灣往返馬祖航班全天取消，其餘航班中午前都取消，下午1時30分後陸續恢復正常。

華航今晚及11日起降桃園機場、松山機場的航班，有很多異動或取消。

華信航空明日台北-台東航班全天取消，台北出發國內航班，下午2時後陸續恢復正常，台中出發國內航班，下午1時後陸續恢復正常，高雄出發國內航班，下午3時後陸續恢復正常。

遠東航空明天國內各航線僅執行部分航班，國際線海口-高雄FE190改在晚上8時35分起飛，松山-福州FE109及福州-松山FE110航班取消。



至於台灣虎航，明天取消的航班，包括：IT200桃園-東京成田、IT240/IT241桃園-福岡往返、IT301/IT302/IT303桃園-澳門往返、IT214/IT215桃園-岡山往返。



另外，阿聯酋航空今天EK366與EK367杜拜往返台北，新加坡航空SQ878與SQ879新加坡往返台北航班取消。