多元文化大集合   屏東新住民市集超吸睛  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）屏東縣政府2017年起舉辦「新住民市集」，結合異國特色市集、音樂表演及講座課程，頗受各方好評，今年再度舉辦，每月一次於屏東縣青年學院孫立人將軍行館舉辦，讓在地民眾也能透過新住民市集認識不同國家文化。

《自由時報》報導，根據統計，屏東縣約有近2萬名新住民，人數逐年增加，其中以中國、越南及印尼最多。新住民市集每月舉辦一次，至今累積超過萬人次參加，7月8日在孫立人將軍行館前舉辦的新住民市集，吸引來自當地小農、波蘭、越南、俄羅斯、泰國、中國內蒙古、印尼、北越、中國滇緬哈尼族、厄瓜多爾、奧地利及屏東街頭藝人參加市集。

新住民使出渾身解數，端出各國特色美食，更有藝術表演、專業咖啡烘焙、動漫彩繪、魔術氣球、甚至農家自己種植的有機蔬菜，讓前來參加的民眾大呼好值得！

一位來自香港的新住民何媽媽，在市集上分享香港特色麵包之一的港式叉燒餐包，結合中式叉燒包與西式餐包，餡料採用切碎的港式叉燒、醬油及蠔油，以西式餐包皮包裹放入烤箱烘焙，出爐時香味四溢，讓品嘗的遊客讚不絕口。

屏東縣政府表示，期望透過舉辦新住民市集，結合新住民日常文化與民眾最熟悉的屏東縣青年學院，以多元文化為主題，帶大家感受東南亞特有的熱情，並展現新住民在臺灣努力扎根的成果。