伊科11型腸病毒再添1死 出現感染2種腸病毒案例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署今（10）日公布，5月時確診伊科11型腸病毒併發重症的出生4天男嬰，經2個月搶救，仍不幸於本月上旬因敗血症死亡。另外，北部新增1例腸病毒併發重症確定病例，竟同時檢出腸病毒71型及克沙奇病毒A16型，所幸一周後已康復出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年伊科11型腸病毒主要侵襲新生兒，造成5例出生未滿半個月的新生兒死亡。疾管署呼籲，民眾應做好個人衛生、注意居家環境的衛生清潔及通風，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

至於北部新增個案為1歲男童，同時檢出腸病毒71型及克沙奇病毒A16型，經檢驗審查確認為腸病毒感染併發重症，6月中旬因陸續出現發燒、咽喉潰瘍、發抖、食慾下降、嘔吐、嗜睡等症狀就醫並收治住院，所幸於發病後一週即康復出院。

該個案平日均由保母照顧，假日才由父母親帶回照顧，同住家人均無疑似症狀，惟保母平時除照顧個案外，另有2名受託幼童，該2名幼童曾分別於6月上旬及中旬確診腸病毒，不排除個案因接觸保母家腸病毒幼童導致發病。

適逢暑假期間，疾管署提醒，孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所（如安親班、托兒所、室內兒童樂園），返家或進食前需確實洗手；大人工作返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送至醫院治療。