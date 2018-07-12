〈財經主筆室〉市場最怕不確定性 中美貿易戰「延長」比開打嚴重

中美貿易正式開打，資本市場最擔心的不是重大利空，不是600億還是2000億元的最終清單，而是「不確定變數盤旋不去」，第一波貿易戰後又有第二波，雙方互相測試底線的動作，讓整體金融市場籠罩在不安當中，投資人會寧願選擇退場觀望，加碼意願不高、空方氣焰大熾，市場資金往避險標的與資產移動，高風險的股市相對不獲青睞，正值各上市櫃公司除權息旺季，今年完成填權息時間恐怕都得向後延長。

中美利差擴大，金管會統計外資近三個月來匯出換算新台幣將近2000億元，已連三個月匯出，造成新台幣上半年走勢猶如坐雲霄飛車般刺激，今年第1季強勁升值7.28角，漲幅達到2.5%，但6月底新台幣對美元匯率以30.5元作收，單單第2季新台幣匯率就狂貶了4.5%，今年年初以來升幅全數吐回不說，匯價更是回跌至半年以前的新低，股市年線也告失守，已造成股匯雙殺。

台股近期也成為外資提款機。賣超金額已超過2011年歐債危機時賣超2,776億元，創下2008年來新高。據國內投顧統計，10年來，除了2008年外資賣超4,700億元、2011年以外，其餘年度都是買超，顯示今年以來的賣超超過預期。

6、7、8月一向是台股除權息高峰期，台股平均約4%現金殖利率，十分的誘人，往年總會吸引許多外資匯入，但今年6月下旬外資不僅未見匯入反而出現大規模的匯出，以台積電6月26日除息交易為例，除息前數日外資不買反賣，每天都出現萬張以上賣超，這些棄息動作相當罕見，不利接下來台股除息行情走勢。

其實，外資這波在股匯市的雙殺動作，並非台灣不好，而是美國經濟前景佳，Fed持續調升息，讓台美利差持續擴大，進而帶動美債殖利率走高，造成資金都流向美國。只不過，這波匯率的貶值是由人民幣帶頭貶，中國大陸經濟體規模大，連帶影響亞洲各國匯率。面對美元強勁連升，人民幣已連挫至11個月新低，6月創下史上單月最大跌幅，貶值約3.3%，新台幣也同樣走貶。

所以這波美元強勢與外資匯出多久要首先關注人民幣，上周在中國央行行長與保監會發聲才勉力止穩，不過因貶值幅度太大，人民幣難以在短期內恢復年初的水平。分析師預測即使一年後，人民幣兌美元預料仍無法收復6月期間的跌幅。

接著中美貿易正式開打，一般認為關稅措施生效，但要花上三個月、六個月或12個月時間才會產生明顯影響，中國將面臨一段非常棘手的時期，人民幣還持續看貶。

台灣與中國產業連動性大，中美貿易隱憂加上人民幣帶頭亞幣全面走貶，第3季在上市櫃公司股利發放潮結束後，外資撤出規模恐將擴大，屆時台幣匯率是否會將再出現一波貶值效應，值得特別留意。