寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA餐廳暑期兒童優惠

迎接樂活夏日，帶著寶貝嚐美食！La Farfalla義式餐廳即日起至8/30平日週一至週四，午晚餐時段推出暑期限時優惠，凡6歲以上，未滿13歲之兒童，可享有每位NT$199+10%之專屬餐價(不包含兒童主餐，每位使用該優惠之兒童需由一位成人做陪同)。

無限量供應的餐檯佳餚道道精彩，首推爐烤牛肉佐巴西利醬，精選美國牛肋眼部位，表皮烤至焦香酥脆，切開後的粉嫩色澤及飽滿肉汁驚豔味蕾；義大利經典開胃前菜帕瑪火腿搭哈蜜瓜，瓜果的香甜與火腿特有鹹香完美交織，優雅風味令人一試上癮；此外蔡世上主廚更特別展演多國料理，獻上法式經典榛果鴨肉派、西班牙培根蜜棗捲、融合日式烹調手法的瓦萊達奧斯炸牛小排搭玉米派，與道地義式焗烤雞肉蔬菜通心粉波浪麵、義式番茄海鮮燉飯、鯖魚朝鮮薊酪梨沙拉等，多樣現流海鮮包含鳳螺、淡菜、白蝦、三點蟹、青花蟹亦是不可錯過的豐盛亮點！

La Farfalla義式餐廳融入Fine Dining細膩精緻的概念，以Semi-buffet半自助的用餐形式，為饕客帶來雙重享受，陪同孩子大啖餐檯佳餚外，再任意點選12道單點主菜，包含「炭烤美國紅櫻豚梅花」、「黑松露帕瑪火腿雞肉捲」、「伊比利豬僧帽肌」、「香煎澳洲銀鱸國寶魚」、「36小時低溫烹調美國特選安格斯牛小排」、「澳洲M9和牛紐約客」等海陸佳餚，每道NT$1,280+10%起，藉著暑假帶寶貝們感受舌尖藝術的幸福體驗，細細品味無所不在的生活美學，一起為熱情的盛夏假期留下難忘的幸福記憶！

詳情及訂位請洽詢寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060。