Asia 49亞洲料理及酒廊  酷夏冰紛樂‧微醺消暑

「Asia 49亞洲料理及酒廊」是TripAdvisor貓途鷹旅遊網站新北餐廳第一名，同時也是雙北最高的花園景觀餐廳，以無邊美景、好喝調酒、南洋料理被網友讚爆！為迎接暑假，該廳即日起至8月31日推出「酷夏冰紛樂」，由新任吧檯經理Mars設計出啤酒糖漿刨冰和消費者可自選風味的冰沙雞尾酒，微醺大人味，消暑又陶然！Asia 49訂位專線為(02)7705-9717。

Asia 49新任吧檯經理Mars擁有台大政治系學歷，也是2018巴比荷蘭琴酒台灣區調酒賽的冠軍，今夏要讓來客在高空花園優遊時不覺燠熱，便以大人系的含酒冰品為主軸，幫酷暑降溫。Mars的「啤酒愛刨冰」每份NT$280元，重點是自製的「百威桂花蜂蜜糖漿」和「健力士巧克力糖漿」，前者採用啤酒之王─百威，以其優雅的麥芽香氣與桂花、蜂蜜搭配，後者健力士醇黑生啤酒則有重火烘焙的醇厚麥香，能與巧克力醬和烏龍茶糖漿完美交融；二款啤酒糖漿讓客人擇一選用取代糖水，澆淋在加了波羅蜜、亞達子、糖漬荔枝、椰汁西米露、芋頭、紅豆、紫米的超豐盛南洋刨冰上，吃來芳香四射，饒富趣味！

Mars的另一消暑提案則是「冰沙雞尾酒」，經典的戴克瑞(Daiquiri)、瑪格麗特(Margarita)調妥後，再加冰打成「冰沙戴克瑞」和「冰沙瑪格麗特」，清爽的風味非常適合夏天享用，每杯皆為NT$300元；Mars另備10種亞洲風味素材，包含台灣的包種茶、洛神花、盛產的香蕉，日韓的柚子醬、梨子酒，泰國的椰子水、香茅、香蘭葉，以及星馬的美祿巧克力、咖椰醬，讓客人先選出喜愛的一款冰沙雞尾酒，再加選額外的風味，即可製成一杯專屬的冰沙特調，每多一風味外加 NT$50。

Asia 49提醒消費者，飲酒過量有礙健康；以上價格皆須外加一成服務費。「Asia 49亞洲料理及酒廊」隸屬於新北惟一國際五星餐宴品牌─Mega 50餐飲及宴會，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團負責營運，位於板橋大遠百旁、新北第一高百揚大樓的48樓至50樓，其中48樓是「望月樓」粵菜餐廳和可容納40桌的「鼎鼎宴會廳」，49樓是「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。Mega 50餐飲及宴會地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)，網址www.mega50.com.tw。