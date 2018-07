報導羅興亞難民遭羅織罪名？路透社記者被捕遭指違反緬甸國家機密法

(台灣英文新聞/洪晨芳綜合外電報導)消息指出,兩名路透社記者於9日遭緬甸檢方起訴。

根據路透社報導,仰光區的法官耶溫(音譯,Ye Lwin)說,32歲的記者瓦隆(音譯,Wa Lone)和28歲的記者喬索歐(音譯,Kyaw Soe Oo),以違反緬甸國家機密法遭起訴,若被定罪,兩人恐面臨最高14年的有期徒刑。然而二位記者聲稱自己是無辜的,並拒絕認罪。

瓦隆和喬索歐於去年報導緬甸境內羅興亞穆斯林少數族群時被捕,當時數以千計的羅興亞人逃至鄰國孟加拉躲避軍警暴力與官方控訴。

I urge the #SecurityCouncil to immediately refer #Myanmar to the ICC, so that all allegations of crimes against humanity & genocide perpetrated against the #Rohingya can be investigated, as well as allegations of war crimes against other ethnic groups – UN rights Zeid at #HRC38 pic.twitter.com/5YR9hdTTPO