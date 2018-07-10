報導羅興亞難民遭羅織罪名？路透社記者被捕遭指違反緬甸國家機密法

（台灣英文新聞／洪晨芳綜合外電報導）消息指出，兩名路透社記者於9日遭緬甸檢方起訴。

根據路透社報導，仰光區的法官耶溫(音譯，Ye Lwin)說，32歲的記者瓦隆(音譯，Wa Lone)和28歲的記者喬索歐(音譯，Kyaw Soe Oo)，以違反緬甸國家機密法遭起訴，若被定罪，兩人恐面臨最高14年的有期徒刑。然而二位記者聲稱自己是無辜的，並拒絕認罪。

瓦隆和喬索歐於去年報導緬甸境內羅興亞穆斯林少數族群時被捕，當時數以千計的羅興亞人逃至鄰國孟加拉躲避軍警暴力與官方控訴。

I urge the #SecurityCouncil to immediately refer #Myanmar to the ICC, so that all allegations of crimes against humanity & genocide perpetrated against the #Rohingya can be investigated, as well as allegations of war crimes against other ethnic groups – UN rights Zeid at #HRC38 pic.twitter.com/5YR9hdTTPO — UN Human Rights (@UNHumanRights) 2018年7月4日

路透社發言社長兼總編輯表示：「我們對於緬甸法庭拒絕撤銷瓦隆和喬索歐的控訴案感到非常痛心與失望。這些記者只是盡他們的本分，做出公正客觀的報導，根本沒有任何充分的理由和證據顯示他們違反了法律，兩人應該被儘速釋放去和家人朋友團聚。」他接著指出，這樣缺乏正當理由的控告案顯示出緬甸對於新聞媒體自由與依法而治的藐視與踐踏。

路透社於今年年初發出了一篇由瓦隆和喬索歐做的特別報導，報導中指出佛教徒和緬甸軍方屠殺了10名羅興亞人，並使用了在緬甸和孟加拉拍攝的照片來還原死者生前的生活與樣貌，而死者都只是像漁夫、店員、青少年、老師這樣的平凡人。

緬甸軍方承認了屠殺羅興亞人的行徑，並監禁了七名涉案士兵。

瓦隆和喬索歐的監禁，引發了國際對緬甸實質領導人翁山蘇姬的強烈撻伐，譴責她對於羅興亞危機的毫無作為。

今年四月，一名警官莫安奈(音譯，Moe Yan Naing)指出一項驚人消息，瓦隆和喬索歐的控訴案與警長設局陷害有關。