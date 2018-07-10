北投麗禧溫泉酒店  7/1推出全新下午茶套餐！

在三面翠綠環繞的北投麗禧溫泉酒店享受午茶，一直廣受消費者的青睞。雍翠庭自7月1日起推出全新下午茶套餐，中西點主廚聯手巧思設計的午茶點心，有閃耀著香檳金的橙酒果凍巧克力杯、造型可愛的抹茶鳳梨甜筒、亮麗討喜的皇后煎茶蜜桃塔、手工煙燻鮭魚鹹派等十款點心與水果，北投麗禧雍翠庭經典下午茶套餐每套$680+10%，含咖啡或茶，每日下午2點30分至5點供應，詳細內容與訂位請洽(02)2898-8888。

全新推出的雍翠庭經典下午茶套餐，中西點心主廚們在口味與造型下足功夫，每樣點心都是細膩手工製作，力求造型精巧、口感細緻且不甜膩。鹹點部分，雍翠庭主廚江文榮調整鹹派配方並增加煙燻鮭魚片推出的手工煙燻鮭魚鹹派，料好實在風味佳;炆火嫩燜鮮蝦佐莎莎醬特別選用東港新鮮大草蝦，獨特點是以主廚特製的莎莎醬文火燜煮，讓莎莎醬的味道融入蝦中；田園鮮蔬沙拉特別選用台灣本地培育的當季時蔬，有水晶嫩芽、迷你黑蘿蔔、迷你紅蘿蔔、迷你白蘿蔔、紅甜菜根、黃甜菜根、黑甜菜根等，再搭配特製的檸檬酸辣醬，微酸辣中，甦喚您的味蕾！

甜點部分，點心房副主廚張晏銘推薦橙酒果凍巧克力杯，適合不喜太甜的消費者，上層特製橙酒晶凍，中間是以70%黑巧克力製作的巧克力慕斯，與餅乾酥粒增加口感，最底層以微酸的百香果凍為底，建議先享用上層橙酒晶凍，再以湯匙用巧克力慕斯與百香果凍，巧克力味中帶著酸甜的五種層次風味，讓人驚艷。

造型翠綠可愛的抹茶鳳梨甜筒，使用台灣烏龍茶與抹茶兩款茶，甜筒部分以台灣烏龍茶湯做成的蛋糕，淋上抹茶杏仁角淋面；抹茶卡士達包裹著拌炒過的關廟鳳梨丁與萊姆葡萄、鳳梨慕斯，再以手工自製鳳梨軟糖、迷你威化餅乾、蜜紅豆點綴，食用時再擠入抹茶糖漿，享受果香與茶香譜出的美妙滋味！

皇后煎茶蜜桃塔則是以雍翠庭茶品皇后煎茶為構思，有三層風味，外層的蜜桃乳酪慕斯，包裹著皇后煎茶凍，再以鮮亮的覆盆子淋面，巧克力塔則包覆著玫瑰荔枝香堤、香草蛋糕雙重滋味，最上層以比利時深黑巧克力片、蛋白糖做點綴。另一款新推出的檸檬馬卡龍，以檸檬白巧克力做成的微酸內餡，讓人一口咬下就會愛上馬卡龍的微酸滋味！

雍翠庭下午茶套餐點心還有清爽的草莓起士開心果蛋糕，以開心果杏仁海綿蛋糕為底，再搭配微酸的起士優格慕斯與草莓慕斯，最上層以綜合莓果、白巧克力點綴；經典司康則搭配香草起司抹醬、百香果鳳梨醬兩款抹醬，可依個人喜愛享用;而繽紛的季節水果盤，有芒果、鳳梨、聖女番茄、黃番茄、紫番茄、葡萄柚等當季水果；飲品可任選鹿谷紅水烏龍、三峽碧螺春綠茶、日月潭頂級台茶18號紅玉、南發國寶魯比茶、拿鐵等七款茶或咖啡可選擇。全新風味的雍翠庭下午茶套餐，每套NT$680+10%，每日下午2點30分至5點提供(點餐至4點30分)，詳細內容與訂位請洽(02)2898-8888。