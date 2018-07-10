富邦金控2018年前6月自結稅後淨利312.26億元 每股盈餘2.91元

富邦金控2018年6月自結稅前淨利83.97億元，較去年同期成長55%，各主要子公司核心業務維持穩健。本月份認列一次性未分配盈餘稅款46.6億元，單月稅後淨利為26.02億元。累計今年前6月稅後淨利312.26億元，較去年同期成長67%，每股盈餘(EPS)為2.91元。
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2018年6月稅後淨利40.12億元，較去年同期成長56%，累計前6月稅後淨利191.54億元，較去年同期大幅成長123%。獲利強勁成長主要受惠良好的承保及投資表現，以及股利收入貢獻。今年前6月初年度保費收入（First Year Premium）達960億元，較去年同期成長5.4%；總保費收入（Total Premium）為2,727億元，較去年同期成長4.7%，整體保費收入成長動能穩健。
- 台北富邦銀行2018年6月稅後淨利14.97億元。由於淨利息收益成長帶動，累計前6月稅後淨利103.42億元，較去年同期成長20%。北富銀資產品質維持穩健，2018年6月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為669%。
- 富邦產險2018年6月稅後淨利3.63億元。累計前6月稅後淨利26.02億元，較去年同期成長38%。富邦產險承保業務及投資績效均良好，簽單保費收入較去年同期成長6%。
- 富邦證券2018年6月稅後淨利4.04億元，較去年同期大幅成長131%。受惠市場週轉率較去年成長70%，富邦證券在經紀和自營業務都有較佳表現。累計前6月稅後淨利11.81億元，較去年同期成長41%。