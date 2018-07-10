發揮創意 實現夢想 中華電信百萬獎金尋找IoT物聯網人才

物聯網是未來新興科技發展重點，中華電信因應數位匯流與文創風潮，以數位生活為題，舉辦「IoT大平台創意應用大賽」，希望透過競賽發掘頂尖人才，讓創意獲得實踐，提升台灣創新軟實力！

本賽事分為校園組和社會組，強調「智慧健康」、「智慧家庭」、「智慧環境」、「智慧交通」與「智慧城市」等議題發展，鼓勵學子與專業人士組隊參賽，總獎金近百萬元，鼓勵參賽者開創物聯新脈絡。

輕鬆使用中華電信IoT智慧聯網大平台 創造智慧城市無限可能

中華電信IoT智慧聯網大平台於去年底推出，藉由提供感測資料之收集、處理、儲存、供應及管理等，建構出高可用性、高可靠性、高處理量且符合資訊安全標準的智慧感測資料中心，並透過物聯網技術收納各項設備資訊以進行監測，進而提供相關的加值服務；使用者可輕鬆地於平台上建立專屬應用服務、設備連結以及開發行動裝置APP，開拓出屬於自己的IoT創作。此大平台至今已累計全台超過20萬個物聯網裝置，為國內電信業者開創整合物聯網裝置之先驅。中華電信「IoT大平台創意應用大賽」參賽隊伍作品須實作於平台，期望藉由賽事匯聚創意，進一步則能透過企業的力量導入跨領域產學合作與應用，為臺灣開創數位新時代。

現階段賽事正熱烈徵件中，徵件日期至107年7月20日止，預計7月底公布入選決賽組別， 10月20日舉行決賽， 11月中旬辦理頒獎典禮暨成果展。詳細賽事內容請上「2018 IoT大平台創意應用大賽」官方網站查詢。