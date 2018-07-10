打造穆斯林友善環境   苗栗看好新南向潛力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為拓展新南向穆斯林遊客市場，苗栗縣政府推廣穆斯林友善環境，7月6日在縣府表揚3家獲得穆斯林友善餐館及旅館認證的業者，並力邀苗栗縣內觀光旅遊業者加入清真認證（Halah），吸引更多穆斯林遊客到苗栗一遊。

苗栗縣獲得穆斯林友善餐廳 (MFR)、友善餐旅(MFT)認證的3家業者分別是三義西湖渡假村、卓也小屋及通霄飛牛牧場，其中西湖渡假村今年3月通過馬來西亞伊斯蘭大學「穆斯林友善旅館」四星認證，將苗栗優質觀光產業行銷至東南亞國家。

帶頭推動穆斯林旅遊的西湖渡假村飯店，共設有40間穆斯林客房，房內還設有祈禱方位指引、朝拜毯、拜袍，供穆斯林進行朝拜功課，讓伊斯蘭教的朋友到台灣有回到家的親切感。

活動會場中展出穆斯林飲食、朝拜用品及獲得清真認證的旅遊沐浴精品，西湖渡假村主廚林昌奇會中示範製作「避風塘青蟹」、「咖哩海鮮」、「清燉牛肉」等料理，強調穆斯林的食物禁忌除了禁豬、禁酒外，也不吃用血做成的食物，餐廳需配置穆斯林廚房烹調區、食材存放冰箱及專屬餐具等，認證標準嚴格。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，穆斯林泛指的就是信仰真主且依照伊斯蘭的規範，在生活上有多項嚴格的禁忌以及禮儀規範，即所謂「清真（Halal）」，對於穆斯林的遊客來說，出外旅遊不論是飲食、住宿都是很大的難題。

林局長表示，卓蘭花露休閒農場等多家旅宿業者也準備申請認證中，希望苗栗對伊斯蘭文化的尊重及友善接待品質，能成為穆斯林朋友最嚮往的旅遊地。