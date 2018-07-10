中華電信獨家冠名贊助 第二屆《英雄聯盟》六都電競爭霸戰開打  

中華電信獨家冠名贊助、全台最大業餘電競賽事「六都電競爭霸戰」，今(7/9)日宣布第二屆賽事將在7/11於台北區率先開打。中華電信力推電競產業，將推廣運動賽事的經驗應用於電競賽事，提供「六都電競爭霸戰」超強網速，讓選手無後顧之憂盡情發揮實力，並透過中華電信的影視平台MOD、Hami Video全程免費高畫質直播賽事，邀全台玩家共同體驗大型電競賽事的熱情氛圍。

中華電信也準備多項好禮與電競迷歡慶這場年度電競盛事，現在申請HiNet光世代、中華電信MOD的指定電競方案，即享電競滑鼠、機械式鍵盤、電競耳麥等超值好禮，還有中華電信「HiNet遊戲加速器」免費30天的試用序號，從高速寬頻網路、遊戲加速器到電競配件一應俱全，在家也可打造專業電競環境！此外，隨著手機電競遊戲越趨流行，中華電信也特別為常用手機玩遊戲、看直播的年輕族群推出「新精選購機方案」，只要月付699起，即可享4G上網吃到飽，搭配熱門新機、家電0元起。

中華電信扶植電競產業 資通訊優勢打造國際級電競賽場

「六都電競爭霸戰」首屆於2017暑期開打，總獎金高達250萬元，共吸引281支隊伍報名，是全台最大業餘電競賽事，更成為各職業戰隊的「電競牛棚」，去年桃園、台南、台中區域冠軍隊伍的三位玩家更成為職業戰隊選手。

中華電信持續透過MOD、Hami Video帶給全國觀眾優質的體育賽事，今年轉播2018世足賽事，收看人次近1,500萬，MOD全頻道總收視人次更突破5,000萬，創下MOD開播以來空前紀錄。今年2018亞運會正式將《英雄聯盟》等6款遊戲納入賽事項目，可見電競在國際地位不斷攀升，政府也持續推動電競產業。中華電信作為國內電信龍頭，希望透過資通訊技術的優勢，扶植國內電競產業，連續兩年獨家冠名贊助「六都電競爭霸戰」，佈建HiNet光世代提升賽場的網路效能，打造國際級的電競賽場，並透過MOD及Hami Video將選手們奮戰的英姿分享給全台電競迷。

2018 世足後最大體育盛事 MOD、Hami Video電競專區陪你瘋電競

中華電信透過MOD、Hami Video的「電競專區」，將於7/11(三)16:00的台北區八強賽開始直播，免費提供用戶全台最大的業餘電競賽事體驗。民眾只要從 MOD 首頁進入運動內之「電競賽事專區」，或按快速鍵「980」進入；亦可透過 Hami Video APP或網站進入「六都電競直播專區」，即可觀看國內最盛大的業餘電競賽事直播。每日賽事也將在結束後10分鐘開始重播，並上架至電競專區的的【六都電競】片架中，欲查詢最新賽事節目資訊，則可在【轉播賽程】內獲知最新賽況。中華電信更於7月下旬舉辦「MOD六都制霸神預測抽獎活動」，週週看六都電競影片即可週週參加冠軍預測，SAMSUNG曲面電競螢幕、GeForce電競顯示卡等多項萬元好禮等你來拿！