臺灣企銀榮獲行政院「0206花蓮地震融資保證專案貸款」績優銀行獎

行政院「0206花蓮地震融資保證專案貸款」績優銀行頒獎典禮，於107年7月10日假臺灣企銀總行17樓國際會議廳舉行，並由行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」陳召集人美伶擔任頒獎人，出席人員尚包括經濟部龔次長明鑫、金融監督管理委員會鄭副主任委員貞茂、經濟部中小企業處蘇副處長文玲、中小企業信用保證基金蔡董事長憲浩，獲獎銀行共有三家包括臺灣企銀、合作金庫及第一銀行。

臺灣企銀配合經濟部中小企業處「0206花蓮地震融資保證專案貸款」，自107年3月起主動關懷受災戶，積極推動是項貸款，截至107年6月30日止，依中小企業信用保證基金「災害復舊(0206花蓮)信用保證融資統計」，共承作49件(佔各行庫總承作件數41.88%)及融資金額339,500千元，均領先各金融機構，實際彰顯該行「重視這塊土地的需要，傾聽企業的聲音」，並力挺關懷花蓮石材業及善盡企業社會責任。

臺灣企銀為落實協助促銷當地石材，挹助復建事宜，該行特邀請與石材相關產業之中大型建設公司共計13家，組成石材採購團，一行40餘人，並由該行董事長黃博怡親自帶隊，已於107年6月4日前往花蓮實地參訪，媒介採購，共襄義舉，並訂定低利專案貸款辦法，給予採購石材優惠的資金融通管道，展現該行主動關懷受災企業之具體行動。

該行近期除再度獲得中小企業信用保證基金「信保夥伴獎」、「直保績優獎」、「中小企業融資服務平台查詢績優獎」等3項大獎，6月26日更獲得知名媒體Asiamoney2018年最佳中小企業金融獎，主要係該行經營目標及策略上，重視中小企業發展，鼓勵青年創業，協助企業創新，透過全省125家營業據點，長期提供中小企業多元與完整的服務，以實際行動關懷在地中小企業，矢志成為台灣土地上不能或缺的中小企業專業銀行。