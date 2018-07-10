意德士科技(股)公司將於本(107)年7月18日透過創櫃板辦理登錄前籌資認購

櫃買中心持續推動創櫃板業務，意德士科技股份有限公司(以下簡稱意德士；股票代號：7556；產業類別：電子科技)將於近期透過創櫃板辦理登錄前之籌資。意德士為製造、銷售於半導體生產製程中所使用之精密零組件、材料與製程次系統之專業供應商，並提供半導體客戶有關設備維修再生與校正等專業技術服務。該公司代理日本Nihon Ceratec株式會社之半導體相關設備與零組件及日本大金工業株式會社之全氟橡膠密封材產品，並與日本策略夥伴合作在新竹成立誼特與大鐿兩座工廠，在地化生產符合客戶需求之產品，成功打入半導體設備零組件全球供應鏈。該公司除了代理國外產品，提供客戶高階應用外，並進一步運用自行開發之技術協助客戶改善先進製程，提升產品競爭力。

上開公司預計自107年7月11日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，嗣後於107年7月18日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工商憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。