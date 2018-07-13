〈數學不好，不是你的錯8〉邏輯比你想像中的更重要　數學、邏輯與民主的關係 (下)

延續上一篇的內容，接著來討論數學、邏輯與民主的關係。

【數學、邏輯與民主的關係】

學習數學與民主的情況一樣，學生發問後，老師一定要講清楚讓學生相信，不存在我是老師，我是權威，我說了就對的情形發生。數學是唯一可以被質疑與理解的科目，不像是歷史紀錄只能用背的，或是文法只能背。數學的本質隱含學生和教師是平等的概念。因為數學的推論過程和結論都是客觀的，教師不能以權威的方式要求學生接受不合邏輯的推論，學生和教師都必需遵從相同的推論過程得到客觀的結論。

而且這一套邏輯推論的知識，並非由權勢者獨佔，任何人都可學得。並且學習數學可以培養以下人文氣質：老師與學生是平等位置，可以自由發言與提出異議、而發言必然需要秩序，也就能延伸到法治，同時也需要邏輯來制定非暴力的法治規範，並且邏輯可以讓我們言之有物，說話有條有理、不會自我矛盾，避免誤會而起爭執，同時增加社會秩序。

希臘哲學家明確指出：正確的邏輯推論能力是民主社會的遊戲規則。在別的學科，例如歷史學，教師的權威見解不容挑戰，因為歷史學並不像數學具有一套客觀的邏輯推論程序。良好的數學教育可以訓練學生仔細傾聽，正確且有效地推論的素養，而這些長期建立起來的數學素養正是民主社會公民的必備能力。

英國教育學家柯林納福(Colin Hannaford)曾寫過：很少歷史學者知道，希臘時期的數學教育主要目的，是為了促使公民經由邏輯推論的訓練，而增強對民主制度的信念和實踐，使得公民只接受經由正確邏輯推理得出的論點，而不致被政客及權勢者的花言巧語牽著鼻子走。

早在西元前500年，希臘文明就已深刻瞭解到邏輯推理是實踐民主的必要條件，因而鼓勵人們學習正確的邏輯推論，以對抗權位者及其律師們的修辭學(Rhetoric)詭辦。當時所謂的修辭學詭辦和現代政客及媒體的語言相同，也就是以憶測，戲劇化手法，煽情的語言達到曲解事實，扭曲結論的效果。因此，當一個社會用修辭學取代邏輯推論時，民主精神就被摧毀了。

不幸地，人類不易從歷史得到教訓，數學教育與民主制度的相依關係被完全忽視了。當今學校的數學教育只著重數學的實用部份，也就是計算，卻完全忽略了數學素養對民主社會的重要性。常聽到有人說：我的數學不好，但我的工作只要會加減乘除就夠用了。沒錯，除了從事理，工，商，醫之外，文，法，歷史及政治學門的數學技巧或許只需加減乘除而已。然而，數學不僅僅是數學技巧(實用的部份)而已，數學素養(正確推理的能力)應是民主社會每個公民的基本能力。

雖然大部分數學最後會因不常用而忘掉，但至少要學會邏輯，因為法規是建立在邏輯上，不然不合理的法規無法使人信服。當每人邏輯都進步時，對於社會穩定性有著提昇的作用，會自我檢驗做事、說話的邏輯正確性，可以降低口語紛爭，甚至降低犯罪的行為，所以邏輯間接來說可以提升整個社會風氣，如：民主(反獨裁)、平等(反威權)、自由、法治、正常的溝通，甚至可以檢視媒體的內容，所以有必要學習邏輯。也難怪柏拉圖( Plato) 在學院門口上寫：不懂幾何學者，不得入此門。

【理性不等於禮貌】

邏輯是一種理性，但理性不是禮貌。古中國是皇帝制度，皇帝可憑喜好殺人，所以才有「君要臣死，臣不得不死」的荒謬言論，使得科研人員伴君如伴虎，這樣的國家科學發展會進步嗎？除此之外，中國受儒教文化，不容易形成一套邏輯性的思維。儒教重禮，凡事先講禮，再講理。上下層級非常嚴格，下完全不可以對上無禮，否則就無法討論。

舉一個現實例子，下位者沒禮貌的大聲對上位者講：「為什麼這件事情，可以允許財團亂搞 」。上位者對下位者講：「你為什麼這麼沒禮貌，我不接受你的質詢。」到底是禮貌重要，還是解決問題講道理重要。在台灣不講理，只講禮的狀況層出不窮，難怪大家邏輯也一塌糊塗，沒機會好好練習，對的推理，邏輯結構被禮整個打亂。

同時中國沒有產生邏輯化的、系統的科學體系，只有零散的科學知識，偏重技術，缺乏理論研究。愛因斯坦就明確表示「由於中國既沒有產生形式邏輯也沒有產生實驗方法，中國是不可能產生科學。」(內容取自WIKI)，而台灣文化受中國文化影響導致我們的邏輯性也難以培養，故我們想辦法培養邏輯。

我們想要社會的理性(非禮性)進步，還是要從邏輯開始做起，而學會邏輯的第一步是瞭解哪些地方需要邏輯。並且不要將邏輯、理性思維與溫良恭儉讓、禮貌畫上等號，理性與禮性是完全不同的，講道理時不管是大聲、小聲、態度好不好，對的事情就是對的事情，難道輕聲細語的說太陽是從西邊出來就會是對的嗎？所以必須講理=邏輯，而不是講禮=禮貌，並且事情要抽絲剝繭，每一處都要完整說明，而不是混沌討論、一概而論。

作者認為理性已經被禮性徹底混淆，因為理性溝通=禮貌溝通。建議不要再用理性一詞，只要直接說邏輯性即可。希望我們可以成為下述的1或2，而不是成為3或4。

1.有邏輯性、又有禮貌-溫文儒雅且條理分明。

2.有邏輯性、但沒禮貌-得理不饒人。

3.沒邏輯性、卻有禮貌-溫文儒雅的胡言亂語。

4.沒邏輯性、也沒禮貌-輕挑傲慢的胡言亂語。

不幸的是，台灣大量充斥著3或4的人。

【各行各業應該具備的數學與邏輯能力】

由上述內容可知，邏輯的重要性，換言之就是需要一定的數學能力，而各行各業需要的能力不一定相同。「幹嘛學數學」一書有提到各類的職業所需的能力等級，見下述各級數學內容，及表1。

第一級：一般的加減乘除，運算生活單位的換算，重量與長度，面積與體積。以生活應用居多，對應在小學層面。

第二級：了解分數與小數、負數的運算，會換算百分比、比例，製作長條圖。生活應用居多，並且在商業行為上更清晰概念，對應在國一層面。

第三級：在商用數學上有較多的認識，明白利率、折扣、加成、漲價、佣金等等，代數部分：公式、平方根的應用。幾何部分：更多的平面與立體圖形。抽象概念的加入、對應在國中層面。

第四級：代數部分：處理基本函數(線性與一元二次方程式)，不等式、指數。幾何部分：證明與邏輯、平面座標的空間座標。統計機率：認識概念。數字抽象更高一層，對應在國中與高中階段。

第五級：代數部分：更深入的函數觀念，處理指對數、三角函數、微積分。幾何部分：平面圖形、與立體圖形的研究性質、更多的邏輯。統計、機率：排列組合、常態曲線、數據的分析、圖表的製作。數字更抽象，並且與程式語言有較大的結合，對應在高中階段到大學。

第六級：高等微積分，經濟學，統計推論等等。對應在大學階段。

工作種類 所需能力 工程師、精算師、系統分析、 統計師、自然科學家 第六級 建築師、測量員、生命科學家、社會科學家、 健康診斷人員、心理輔導人員、律師、法官、 檢察官 第五級 決策者、管理者、主管、經理、 會計、成本分析、銀行人員 第四級到第五級 教師 第三級到第六級，隨學生而變。 行銷業務、收銀、售貨、主管 第三級 文書、櫃台、秘書、行政助理 第二級到第三級 勞工、保母、美容、消防、警衛、保全 第一級到第四級 作家、運動員、藝人 第一級到第二級

表1：來源來自「幹嘛學數學」，原書名：「Strength in Numbers－Discovering the Joy and Power of Mathematics in Everyday Life」，作者依台灣狀況微調。

我們可以發現每種行業都有其各自對應的能力，然而大多數的人真正會用到數學的部分，大概在二到三級就已經足夠使用，僅有少部分人會用到四級以上。所以職位位置越高的人越需要學好數學、邏輯，否則只是用話術在騙人，尤其是學法律的人、制定法律的人、執法的人、政府官員。不幸的是我們的法律系畢業或從事法律相關的工作的人，其理性、邏輯的基礎訓練皆不足才會出現這麼多不合乎邏輯的社會亂象。

我們要改善這個不合理的社會，就應該建立在邏輯的基礎上，讓一切事物合乎邏輯。一般人需要合乎邏輯的做事，才可以避免不合理的事情發生，而文組的法律系、政府官員、老師更需要學好邏輯。

【台灣與西方的差異(台灣每人都需要國家級邏輯檢定) 】

作者認為台灣的文化受中國影響，而中國與西方是完全不一樣的邏輯發展。西方的演繹先於歸納，而中國一直都不存在演繹邏輯，一直使用的是歸納、或是土法煉鋼。作者將邏輯分為三大塊來加以比較，分別為語言邏輯（文字）、演繹邏輯、科學邏輯。

西方：語言邏輯先天好(文字)，演繹邏輯後天良(文化)，但科學邏輯在問題搞不清重點時，也是一樣會搞錯(定性定量)

1. 文字上的瑕疵少，具有語言邏輯。

2. 因文化及科學盛行，具有若p則q的概念，也就是具有演繹邏輯。

3. 在討論事情時，要用定性還是定量，仍是有出錯的情況。

中國：語言邏輯先天失調(文字)，演繹邏輯後天不良(文化)，科學邏輯在問題搞不清重點時，也是一樣會搞錯(定性定量)

1. 文字上的瑕疵多，省主詞、文字雙關、沒有時態、文字有時可拆可不拆(連綿詞：台三線)，語言邏輯差。

2. 因習慣用嘗試錯誤及土法煉鋼，也就是歸納法，意味演繹邏輯差。

3. 在討論事情時，要用定性還是定量，仍是有出錯的情況。

可以發現西方邏輯能力相對比台灣好，台灣因恐龍法官居多，應該要規定法律系的學生必考邏輯，才能減少不合理、不邏輯的判決。因台灣人沒有邏輯的本能，也應該要考邏輯，才能增加社會邏輯能力，也就是減少社會不邏輯現象的一再發生。換句話說，台灣需要建立一個必考的邏輯檢定的國家級考試，類似托福檢定。同理每一個學生的大考(升國中、高中、大學)也應該設立邏輯考試，才不會說話沒邏輯，台灣的邏輯應該從小做起。

作者建議公務員及法官一定要通過邏輯考試，否則不得任用。而現階段的法務人員的篩選，是用考試機制篩選出法務人員。建議折衷方式就是建立陪審團、或是建立一套民眾可評審法務人員的機制，降低不邏輯的判決。

【結論】

邏輯比你想像中的更重要，並且可分成三類，語言、演繹、歸納，我們應該充分了解邏輯，並避開各種邏輯錯誤，以及了解到邏輯跟禮貌沒有關係，才能節約時間、金錢，才能建立公正、公平的社會。同時也要了解到數學、邏輯與民主的關係非常密切。而我們想要學好邏輯，就有必要將數學、統計、邏輯切成三門課以利學習。最後建議台灣真的有必要設定一個邏輯的檢定考試，才能讓社會亂象、司法問題大幅減少。

同時想要了解更多邏輯的內容，可以參考作者所著的「台灣人一定要懂的邏輯」一書。

〈數學不好，不是你的錯〉就跟大家分享到這嘍，我們後續還有其他主題會再跟大家分享，敬請期待。

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總有一天，統計能力(不荒謬亂用)會和識字率(不文盲)一樣重要。....…H‧G‧Wells (1866-1946)赫伯特‧喬治‧威爾斯

現在邏輯能力(不理盲)和識字率(不文盲)一樣重要。…...波提思

