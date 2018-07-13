〈數學不好，不是你的錯8〉邏輯比你想像中的更重要　數學、邏輯與民主的關係 (下)

延續上一篇的內容，接著來討論數學、邏輯與民主的關係。
【數學、邏輯與民主的關係】
學習數學與民主的情況一樣，學生發問後，老師一定要講清楚讓學生相信，不存在我是老師，我是權威，我說了就對的情形發生。數學是唯一可以被質疑與理解的科目，不像是歷史紀錄只能用背的，或是文法只能背。數學的本質隱含學生和教師是平等的概念。因為數學的推論過程和結論都是客觀的，教師不能以權威的方式要求學生接受不合邏輯的推論，學生和教師都必需遵從相同的推論過程得到客觀的結論。
而且這一套邏輯推論的知識，並非由權勢者獨佔，任何人都可學得。並且學習數學可以培養以下人文氣質：老師與學生是平等位置，可以自由發言與提出異議、而發言必然需要秩序，也就能延伸到法治，同時也需要邏輯來制定非暴力的法治規範，並且邏輯可以讓我們言之有物，說話有條有理、不會自我矛盾，避免誤會而起爭執，同時增加社會秩序。
希臘哲學家明確指出：正確的邏輯推論能力是民主社會的遊戲規則。在別的學科，例如歷史學，教師的權威見解不容挑戰，因為歷史學並不像數學具有一套客觀的邏輯推論程序。良好的數學教育可以訓練學生仔細傾聽，正確且有效地推論的素養，而這些長期建立起來的數學素養正是民主社會公民的必備能力。
英國教育學家柯林納福(Colin Hannaford)曾寫過：很少歷史學者知道，希臘時期的數學教育主要目的，是為了促使公民經由邏輯推論的訓練，而增強對民主制度的信念和實踐，使得公民只接受經由正確邏輯推理得出的論點，而不致被政客及權勢者的花言巧語牽著鼻子走。
早在西元前500年，希臘文明就已深刻瞭解到邏輯推理是實踐民主的必要條件，因而鼓勵人們學習正確的邏輯推論，以對抗權位者及其律師們的修辭學(Rhetoric)詭辦。當時所謂的修辭學詭辦和現代政客及媒體的語言相同，也就是以憶測，戲劇化手法，煽情的語言達到曲解事實，扭曲結論的效果。因此，當一個社會用修辭學取代邏輯推論時，民主精神就被摧毀了。
不幸地，人類不易從歷史得到教訓，數學教育與民主制度的相依關係被完全忽視了。當今學校的數學教育只著重數學的實用部份，也就是計算，卻完全忽略了數學素養對民主社會的重要性。常聽到有人說：我的數學不好，但我的工作只要會加減乘除就夠用了。沒錯，除了從事理，工，商，醫之外，文，法，歷史及政治學門的數學技巧或許只需加減乘除而已。然而，數學不僅僅是數學技巧(實用的部份)而已，數學素養(正確推理的能力)應是民主社會每個公民的基本能力。
雖然大部分數學最後會因不常用而忘掉，但至少要學會邏輯，因為法規是建立在邏輯上，不然不合理的法規無法使人信服。當每人邏輯都進步時，對於社會穩定性有著提昇的作用，會自我檢驗做事、說話的邏輯正確性，可以降低口語紛爭，甚至降低犯罪的行為，所以邏輯間接來說可以提升整個社會風氣，如：民主(反獨裁)、平等(反威權)、自由、法治、正常的溝通，甚至可以檢視媒體的內容，所以有必要學習邏輯。也難怪柏拉圖( Plato) 在學院門口上寫：不懂幾何學者，不得入此門。
【理性不等於禮貌】
邏輯是一種理性，但理性不是禮貌。古中國是皇帝制度，皇帝可憑喜好殺人，所以才有「君要臣死，臣不得不死」的荒謬言論，使得科研人員伴君如伴虎，這樣的國家科學發展會進步嗎？除此之外，中國受儒教文化，不容易形成一套邏輯性的思維。儒教重禮，凡事先講禮，再講理。上下層級非常嚴格，下完全不可以對上無禮，否則就無法討論。
舉一個現實例子，下位者沒禮貌的大聲對上位者講：「為什麼這件事情，可以允許財團亂搞 」。上位者對下位者講：「你為什麼這麼沒禮貌，我不接受你的質詢。」到底是禮貌重要，還是解決問題講道理重要。在台灣不講理，只講禮的狀況層出不窮，難怪大家邏輯也一塌糊塗，沒機會好好練習，對的推理，邏輯結構被禮整個打亂。
同時中國沒有產生邏輯化的、系統的科學體系，只有零散的科學知識，偏重技術，缺乏理論研究。愛因斯坦就明確表示「由於中國既沒有產生形式邏輯也沒有產生實驗方法，中國是不可能產生科學。」(內容取自WIKI)，而台灣文化受中國文化影響導致我們的邏輯性也難以培養，故我們想辦法培養邏輯。
我們想要社會的理性(非禮性)進步，還是要從邏輯開始做起，而學會邏輯的第一步是瞭解哪些地方需要邏輯。並且不要將邏輯、理性思維與溫良恭儉讓、禮貌畫上等號，理性與禮性是完全不同的，講道理時不管是大聲、小聲、態度好不好，對的事情就是對的事情，難道輕聲細語的說太陽是從西邊出來就會是對的嗎？所以必須講理=邏輯，而不是講禮=禮貌，並且事情要抽絲剝繭，每一處都要完整說明，而不是混沌討論、一概而論。
作者認為理性已經被禮性徹底混淆，因為理性溝通=禮貌溝通。建議不要再用理性一詞，只要直接說邏輯性即可。希望我們可以成為下述的1或2，而不是成為3或4。
1.有邏輯性、又有禮貌-溫文儒雅且條理分明。
2.有邏輯性、但沒禮貌-得理不饒人。
3.沒邏輯性、卻有禮貌-溫文儒雅的胡言亂語。
4.沒邏輯性、也沒禮貌-輕挑傲慢的胡言亂語。
不幸的是，台灣大量充斥著3或4的人。
【各行各業應該具備的數學與邏輯能力】
由上述內容可知，邏輯的重要性，換言之就是需要一定的數學能力，而各行各業需要的能力不一定相同。「幹嘛學數學」一書有提到各類的職業所需的能力等級，見下述各級數學內容，及表1。
第一級：一般的加減乘除，運算生活單位的換算，重量與長度，面積與體積。以生活應用居多，對應在小學層面。
第二級：了解分數與小數、負數的運算，會換算百分比、比例，製作長條圖。生活應用居多，並且在商業行為上更清晰概念，對應在國一層面。
第三級：在商用數學上有較多的認識，明白利率、折扣、加成、漲價、佣金等等，代數部分：公式、平方根的應用。幾何部分：更多的平面與立體圖形。抽象概念的加入、對應在國中層面。
第四級：代數部分：處理基本函數(線性與一元二次方程式)，不等式、指數。幾何部分：證明與邏輯、平面座標的空間座標。統計機率：認識概念。數字抽象更高一層，對應在國中與高中階段。
第五級：代數部分：更深入的函數觀念，處理指對數、三角函數、微積分。幾何部分：平面圖形、與立體圖形的研究性質、更多的邏輯。統計、機率：排列組合、常態曲線、數據的分析、圖表的製作。數字更抽象，並且與程式語言有較大的結合，對應在高中階段到大學。
第六級：高等微積分，經濟學，統計推論等等。對應在大學階段。
|
工作種類
|
所需能力
|
工程師、精算師、系統分析、
統計師、自然科學家
|
第六級
|
建築師、測量員、生命科學家、社會科學家、
健康診斷人員、心理輔導人員、律師、法官、
檢察官
|
第五級
|
決策者、管理者、主管、經理、
會計、成本分析、銀行人員
|
第四級到第五級
|
教師
|
第三級到第六級，隨學生而變。
|
行銷業務、收銀、售貨、主管
|
第三級
|
文書、櫃台、秘書、行政助理
|
第二級到第三級
|
勞工、保母、美容、消防、警衛、保全
|
第一級到第四級
|
作家、運動員、藝人
|
第一級到第二級
表1：來源來自「幹嘛學數學」，原書名：「Strength in Numbers－Discovering the Joy and Power of Mathematics in Everyday Life」，作者依台灣狀況微調。
我們可以發現每種行業都有其各自對應的能力，然而大多數的人真正會用到數學的部分，大概在二到三級就已經足夠使用，僅有少部分人會用到四級以上。所以職位位置越高的人越需要學好數學、邏輯，否則只是用話術在騙人，尤其是學法律的人、制定法律的人、執法的人、政府官員。不幸的是我們的法律系畢業或從事法律相關的工作的人，其理性、邏輯的基礎訓練皆不足才會出現這麼多不合乎邏輯的社會亂象。
我們要改善這個不合理的社會，就應該建立在邏輯的基礎上，讓一切事物合乎邏輯。一般人需要合乎邏輯的做事，才可以避免不合理的事情發生，而文組的法律系、政府官員、老師更需要學好邏輯。
【台灣與西方的差異(台灣每人都需要國家級邏輯檢定) 】
作者認為台灣的文化受中國影響，而中國與西方是完全不一樣的邏輯發展。西方的演繹先於歸納，而中國一直都不存在演繹邏輯，一直使用的是歸納、或是土法煉鋼。作者將邏輯分為三大塊來加以比較，分別為語言邏輯（文字）、演繹邏輯、科學邏輯。
西方：語言邏輯先天好(文字)，演繹邏輯後天良(文化)，但科學邏輯在問題搞不清重點時，也是一樣會搞錯(定性定量)
1. 文字上的瑕疵少，具有語言邏輯。
2. 因文化及科學盛行，具有若p則q的概念，也就是具有演繹邏輯。
3. 在討論事情時，要用定性還是定量，仍是有出錯的情況。
中國：語言邏輯先天失調(文字)，演繹邏輯後天不良(文化)，科學邏輯在問題搞不清重點時，也是一樣會搞錯(定性定量)
1. 文字上的瑕疵多，省主詞、文字雙關、沒有時態、文字有時可拆可不拆(連綿詞：台三線)，語言邏輯差。
2. 因習慣用嘗試錯誤及土法煉鋼，也就是歸納法，意味演繹邏輯差。
3. 在討論事情時，要用定性還是定量，仍是有出錯的情況。
可以發現西方邏輯能力相對比台灣好，台灣因恐龍法官居多，應該要規定法律系的學生必考邏輯，才能減少不合理、不邏輯的判決。因台灣人沒有邏輯的本能，也應該要考邏輯，才能增加社會邏輯能力，也就是減少社會不邏輯現象的一再發生。換句話說，台灣需要建立一個必考的邏輯檢定的國家級考試，類似托福檢定。同理每一個學生的大考(升國中、高中、大學)也應該設立邏輯考試，才不會說話沒邏輯，台灣的邏輯應該從小做起。
作者建議公務員及法官一定要通過邏輯考試，否則不得任用。而現階段的法務人員的篩選，是用考試機制篩選出法務人員。建議折衷方式就是建立陪審團、或是建立一套民眾可評審法務人員的機制，降低不邏輯的判決。
【結論】
邏輯比你想像中的更重要，並且可分成三類，語言、演繹、歸納，我們應該充分了解邏輯，並避開各種邏輯錯誤，以及了解到邏輯跟禮貌沒有關係，才能節約時間、金錢，才能建立公正、公平的社會。同時也要了解到數學、邏輯與民主的關係非常密切。而我們想要學好邏輯，就有必要將數學、統計、邏輯切成三門課以利學習。最後建議台灣真的有必要設定一個邏輯的檢定考試，才能讓社會亂象、司法問題大幅減少。
同時想要了解更多邏輯的內容，可以參考作者所著的「台灣人一定要懂的邏輯」一書。
〈數學不好，不是你的錯〉就跟大家分享到這嘍，我們後續還有其他主題會再跟大家分享，敬請期待。
--------------------------------------------------------
總有一天，統計能力(不荒謬亂用)會和識字率(不文盲)一樣重要。....…H‧G‧Wells (1866-1946)赫伯特‧喬治‧威爾斯
現在邏輯能力(不理盲)和識字率(不文盲)一樣重要。…...波提思