促社區多元文化交流   新竹舉辦新住民活動   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為使民眾了解新住民文化之美，並助新住民融入社會，新竹市政府於7月7日在北區康樂社區活動中心熱鬧登場。今年多元文化活動結合推廣米食文化特色的北區民富社區及新竹市職訓教育協會等跨局處團體共同辦理。新住民為活動帶來表演，並有新住民行動書箱服務及VR科技虛擬實境求職體驗，共同展現各國不同文化特色之美。

根據統計，新竹市約有9千多位新住民朋友，新竹市政府結合民間團體及學校的力量，開辦外籍配偶識字專班，協助新住民語文溝通及識字能力及新住民職業訓練專班，培養其第二專長，提升就業及創業能力。

為助新住民盡快融入社會，新竹市政府辦理生活適應輔導班，課程內容豐富多元，含語文學習、法律常識、機車考照與大眾運輸系統、地方民俗風情文化介紹及多元文化交流活動等等，不僅全程免費並提供子女托育服務，

今年多元文化活動結合以推展米食文化為特色之北區民富社區，活動中有新住民穿著原屬國家傳統服飾以手語表演台語歌曲，還有異國美食diy交流體驗，結合在地食材，由新住民學員及現場貴賓共同體驗製作越南涼拌米線、印尼水果沙拉、泰式涼拌青木瓜絲及民富社區特製油飯、菜包，再將成品擺放於台灣造型餐盤內，代表多元族群文化融合，展現多元文化社會。

現場還安排新住民行動書箱服務及VR科技虛擬實境求職體驗，供民眾免費透過VR虛擬實境體驗，提升面試前就業準備力，活動內容精彩多元，好吃又好玩。