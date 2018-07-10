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【快訊】劉曉波逝世周年前夕　遺孀劉霞終獲自由前往柏林

劉霞的弟弟劉暉雖然未能同行，但他在社群媒體發文，證實姐姐劉霞已經擺脫8年軟禁，前往歐洲展開新生活。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/07/10 16:00

劉霞手上捧著她和劉曉波早年的合照。美聯社檔案照片

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美聯社報導，2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，遭中國軟禁8年之後終於獲得自由，今(10)日上午乘坐芬蘭航空班機，離開北京前往德國柏林。

值得注意的是，中國國務院總理李克強，目前正好在德國進行訪問。

劉霞的弟弟劉暉雖然未能同行，但他在社群媒體發文，證實姐姐劉霞已經前往歐洲展開新生活他也感謝姐姐遭軟禁這麼多年來， 伸出援手的各界人士。

7月13日是劉曉波逝世一周年，全球各界人士紛紛施壓和發聲，要求北京當局釋放劉霞。德國總理梅克爾每次訪問中國，都會跟異議份子會面，同時向中國官方提出關於釋放劉霞的問題，今年5月訪問中國時也不例外。外界一直期盼梅克爾能救出劉霞。

BBC引述消息人士的話說，劉霞乘坐芬蘭航空班機，由航班資訊來看，很可是先飛赫爾辛基，再轉柏林。

中國作家劉曉波2008年因為發表呼籲結束中國一黨專政的《零八憲章》，被中共以煽動顛覆國家政權罪名逮捕，後來判刑11年。2010年他獲得諾貝爾和平獎，但當局未准許他出國去領獎，去(2017)年7月13日，劉曉波在保外就醫期間病逝。

本身是詩人的劉霞，多年來一直遭到軟禁，但未被扣上任何罪名。軟禁的煎熬使得劉霞陷入極度憂鬱狀態，讓關心她的人十分擔心。中國當局的做法，也引來國際人權組織的關切。近年國際人權團體多次試圖協助劉霞離開中國，但都沒有成功。
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劉霞
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