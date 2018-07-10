【快訊】劉曉波逝世周年前夕　遺孀劉霞終獲自由前往柏林

劉霞手上捧著她和劉曉波早年的合照。美聯社檔案照片

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美聯社報導，2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，遭中國軟禁8年之後終於獲得自由，今(10)日上午乘坐芬蘭航空班機，離開北京前往德國柏林。

值得注意的是，中國國務院總理李克強，目前正好在德國進行訪問。

劉霞的弟弟劉暉雖然未能同行，但他在社群媒體發文，證實姐姐劉霞已經前往歐洲展開新生活。他也感謝姐姐遭軟禁這麼多年來， 伸出援手的各界人士。

7月13日是劉曉波逝世一周年，全球各界人士紛紛施壓和發聲，要求北京當局釋放劉霞。德國總理梅克爾每次訪問中國，都會跟異議份子會面，同時向中國官方提出關於釋放劉霞的問題，今年5月訪問中國時也不例外。外界一直期盼梅克爾能救出劉霞。

BBC引述消息人士的話說，劉霞乘坐芬蘭航空班機，由航班資訊來看，很可是先飛赫爾辛基，再轉柏林。

中國作家劉曉波2008年因為發表呼籲結束中國一黨專政的《零八憲章》，被中共以煽動顛覆國家政權罪名逮捕，後來判刑11年。2010年他獲得諾貝爾和平獎，但當局未准許他出國去領獎，去(2017)年7月13日，劉曉波在保外就醫期間病逝。

本身是詩人的劉霞，多年來一直遭到軟禁，但未被扣上任何罪名。軟禁的煎熬使得劉霞陷入極度憂鬱狀態，讓關心她的人十分擔心。中國當局的做法，也引來國際人權組織的關切。近年國際人權團體多次試圖協助劉霞離開中國，但都沒有成功。