人類的生活型態在全球經濟急速發展下與過去有如天壤之別，高度舒適且極度精緻，然而許多慢性疫病也隨之而來，還有嚴重的環境汙染問題。不可否認的是，地球永續發展的關鍵，人類將扮演關鍵角色。以下從飲食與衣著等生活各方面，探究人們如何從自身，乃至以政府公權力來影響生活型態。

一、英國生活中的「罪惡稅」：

「罪惡稅」最早案例之一是1643年英國對蒸餾酒的消費稅。英國政府在2008年將原本用於菸酒徵收的罪惡稅，擴大到塑膠袋。課徵罪惡稅後，英國每人每年使用的140個塑膠袋降為25個。

嗜糖如命的英國人飽受肥胖症、糖尿病之苦。為呼應聯合國永續發展第三項「為人民健康福祉著想」，今(2018)年4月英國政府決定對「糖份」課徵罪惡稅。據新規範，所有飲品不得超過每100毫升5公克的糖，否則必須繳稅。

汽車方面，柴油車在福斯爆出造假醜聞後不僅形象大損，銷量更在去(2017)年下降37%。英國在今(2018)年開始徵收柴油車的罪惡稅，彷彿預告終結柴油車時代的來臨。

二、美國「人造蛋」取代真雞蛋

美國比爾蓋茲曾經投資新創公司Hampton Creek Foods研發「人造雞蛋」，以綠豆為基底研發四年而成，其口感與真雞蛋相差無幾。這個植物性新產品不僅滿足人類所需營養，同時也少了「真雞蛋」在飼養到生產過程中人力、飼料、運送所產生的二氧化碳排放量。

但是這新品尚未取得美國政府「認可」，畢竟是與原品完全不同來源的人造品，無論是產品名稱、餐廳的葷素歸類都還在討論中。這項產品同時也受到聯合國關注，因2050年全球人口將到達98億，急需各國政府共同討論解決糧食問題，此新「蛋」可望解決其中蛋白質缺乏問題。

三、快時尚攻佔市場

國際許多如UNIQLO、H&M、ZARA等品牌，在過去十數年間顛覆台灣傳統的成衣銷售模式，也帶動年青族群追求「快時尚」。但快時尚光鮮亮麗的背後，卻有著令人詬病的一面。2013年4月24日，位於孟加拉薩瓦區的製衣大樓倒塌，造成上千人死亡。這起事故使人們開始省思「快時尚」的存在意義和需求性，「時尚革命日」於焉誕生。

2018年第一季H&M銷售額下滑2%，ZARA的毛利率降為10年內最低，顯示快時尚正面臨低潮，「超快時尚」正快速崛起，似乎有取代快時尚的趨勢。但無論是快時尚或超快時尚，我們都應該謹慎思考它們在環保、市場需求、市場競爭力以及道德面的諸多問題。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。