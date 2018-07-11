近年來，國際再生能源的發展愈來愈快速，也愈受各國政府的重視。對不少人而言，再生能源只不過是善用地形優勢、替代逐年減少的化石燃料罷了，以及應因氣候變遷，對於國家的發展並沒有多大的助益。其實，正好相反，再生能源對於國家經濟有很大的幫助，它牽動全球的經濟脈動和未來的消費市場。

一、全球再生能源趨勢 檢視台灣的不足

據彭博(Bloomberg ) 資訊投資調查，2018年第一季全球的再生能源的投資約達611億美金，比去(2017)年少了10%，尤其是在太陽能(19%)少最多，風能反而增加了10%左右。太陽能的設備的投資起浮性較大，風能的設備投資較小，因此會讓人誤以為全世界在太陽能投資金額方面有減少的趨勢，其實不然，而是因為裝置變多，平衡了整個投資曲線。

根據歐洲太陽能機構 Solar Power Europe 報告，太陽能裝置量正不斷攀升，全球在 2017 年增長 98.9GW 太陽能，漲幅達 29%，其中中國與印度太陽能裝置量就占 2017 年總需求量的 63%。

1. 地形決定再生能源裝置

至於裝設方式與目的需求看每一個國家，第一種裝設方式就是PV版也就是直接接受光的照射轉成電，第二種方式則是聚光式太陽能，透過反射鏡聚焦到一個中心點，再利用太陽能液體作為媒介進行加熱發電，若白天電量足夠可留到夜間繼續提供電力。

中國在太陽能投資方面共有260億美元左右，約佔全球投資的40%，若與去年相比稍許減少。美國(107億)也投資了不少，墨西哥與印度即起直追，他們採拍賣式的招標方式吸引國外廠商前來投資；這也是為何他們成為國際焦點。

2. 知名大廠紛紛投入使用再生能源

有許多國家開始要求廠商的產品的生產過程的含碳量要低於法定規範，如今年4月，蘋果公司宣布已達成以再生能源供應旗下所有設施電力的目標，包括蘋果在43個國家所有數據中心、辦公室和零售店；其他知名公司，如Google也跟著宣布使用清潔能源，日後將擴大到供應廠商一起跟進，而在這些供應鏈廠商的名單裡含我國廠商，因此需即早應因各大廠的需求。

3. 台灣還有那些地方可以減排?

台灣已經有不少海上風電的工程發包出去，所產生的綠電都會回售給台灣電力公司，若我們的廠商未來想要即早符合各大廠與市場需求，可以考慮先跟台電或是其他前來投資的廠商以合約制的方式，優先購買所生產的綠電。

為了符合國際廠商的「綠能」標準，除了使用清潔能源外還要從建築物的主體改變，以達到省能與節電。目前，台灣的國際綠建築與綠電標準仍有一段差距。台灣對於眼前的缺電問題也一直無法解決，因此只能從提高電力供給和減少消費著手處理。除此之外就是建築物的部分，這個是佔我國1/3二氧化碳的排放量，未來若政府要走向節能減碳，事必要先修正《建築法規》，調整我國的建築結構與設計。

所以我在此建議業主們，若要建造一棟二十一世紀的綠建築，應參考國際規範還要遠超過台灣建築法規的規範，而不是在建造一棟二十世紀落後的建築，免的日後要裝修與修改會很辛苦。回頭觀看大公司，他們都是採取超時代的想法在經營，他們所作的決定都是為明天而準備，所以寧願今天多花些錢以減少未來會需要花費的龐大費用。

二、德國與葡萄牙的再生能源發展經驗

葡萄牙(Portugal)的再生能源，是以太陽能、風力、與水力為主，今(2018)年3月，連續供電一個月達48億度電，超過實際用電的(46億度電)3.6%，達到100%綠能供電，省下180萬公噸二氧化碳，也打破了2014年僅有99.2%的紀錄，表現相當亮眼。

德國(Germany)的再生能源經驗也值得台灣借鏡，今(2018)年5月1日有2.5小時的時間是100%使用再生能源所發的電，而發出逾5,398萬度的電是由太陽能與風能所提供的，是繼去年1月1日後，又再次達到100%綠能供電。

清潔能源與再生能源的目的就是減少二氧化碳及空氣污染物的排放，這也是能源轉型的真正目的，這才能與國際接軌。像葡萄牙在太陽能與風能所產生的電能受四季的變化而有所限制時，產生供給再生能源不足，國家會以天然氣作為輔助能源，以維護空氣品質，保障國人健康。

三、國際再生能源趨勢 牽動我國經濟發展

再生能源會被世界各國如此重視主要是，新興產業在經濟發展上助益，還有在就業市場所提供的機會，因此它不僅僅是用於發電，還和國家經濟發展有極大的關係。

國際再生能源總署（IRENA）發布最新報告指出，全球再生能源產業去年新增逾50萬個工作機會，使得該產業就業人數達到1,030萬人，與2016年相比約成長5.3％。尤其是在保養維護如太陽能版、海上風電、陸域風電等方面，人力需求會逐年攀升，預計2050年前可望創造出約2,800萬個就業機會。

再生能源帶動不只是經濟發展、連同行業與職業也會跟著改變。全世界有諸多國家，如開發中國家紛紛投入、銀行開放貸款、政績容易被看見、就業人口攀升速度較快。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。