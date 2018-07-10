英國脫歐大混亂 強生辭職韓特上台

（台灣英文新聞／洪晨芳綜合外電報導）英國前外交大臣強生(Boris Johnson)日前為抗議英國首相梅伊的「半脫歐」政策而提出辭呈，脫歐大臣戴維斯也隨及閃辭，衛生大臣韓特(Jeremy Hunt)則臨危受命，被首相梅伊任命為新外交大臣。

Huge honour to be appointed Foreign Secretary at this critical moment in our country’s history. Time to back our PM to get a great Brexit deal - it's now or never... — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2018年7月9日

英國將於2019年3月29日正式脫離歐盟，但是英國脫歐之後與歐盟的雙邊貿易政策協商仍處於僵局當中。

雖然在上週五，內閣已經在梅伊的鄉間別墅契克斯(Chequers)，達成對英國與歐盟關係的「共識」，但是在保守黨內，對於脫歐形式仍有嚴重分歧。

韓特在成為新外交大臣以後，首度向外界表示:「我們會全力支持首相梅伊，並基於內閣在契克斯達成的共識來與歐盟進行協商。這是一個全世界都在關注英國的關鍵時刻，各國都在期待英國在脫歐後將成為一個怎麼樣的國家。我想向全世界說，英國是一個可靠的盟友，一個會為人民福祉挺身而出、捍衛自己信念的國家，並且英國會成為世界上最強而有力的一方。」

強生在他的辭呈中提到，梅伊所提出的「脫歐後貿易政策」會使得英國成為歐盟的「殖民地」。

強生表示:「英國的脫歐夢正逐漸破碎，被無謂的自我懷疑掐住脖子。我們目前正朝著「半脫歐」方向前進，這個政策會使得英國大部分的經濟活動仍受歐盟影響，但同時英國卻無法控制該體系。」

梅伊表示，她對於強生的離開感到震驚且遺憾。

另外，梅伊也表示，議員們在契克斯所達成的共識將會榮耀公投的結果，並能夠幫助英國拿回邊界、法律以及財政的主導權。