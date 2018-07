英國脫歐大混亂 強生辭職韓特上台

(台灣英文新聞/洪晨芳綜合外電報導)英國前外交大臣強生(Boris Johnson)日前為抗議英國首相梅伊的「半脫歐」政策而提出辭呈,脫歐大臣戴維斯也隨及閃辭,衛生大臣韓特(Jeremy Hunt)則臨危受命,被首相梅伊任命為新外交大臣。

Huge honour to be appointed Foreign Secretary at this critical moment in our country’s history. Time to back our PM to get a great Brexit deal - it's now or never...