泰國洞穴救難持續　已救8人尚有5人待援

救援行動以接力方式進行。美聯社

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）泰國北部清萊省（Chiang Rai）睡美人洞穴（Tham Luang Nang Non）受困足球隊的救援行動，今(10)日持續展開第3輪。

到昨(9)日為止，接連兩輪的救援行動，總共已救出8人。獲救的學生，都以直升機送到清萊醫院。第一批在8日獲救的4名男孩，目前在醫院已經可以進食。

圖為泰國當局7月2日發布的受困學生照片。美聯社

6月23日這支足球隊被發現時，連教練在內共有13人受困在洞穴內。 這兩天在國際救難隊幫忙下，救出8名學生後，洞內還剩5人待援，包括4名學生和他們的足球教練。

美國CNN在10日報導，泰國首相帕拉育，周一(9日)在洞穴外圍，會見了受困足球隊員的家屬。他指出:「不論救援行動花多少錢，都不會有人抱怨，因為人命是最重要的。」

泰國士兵接起導流管將水引開，避免積水流進學生受困的洞穴。美聯社

圖為救援人員進入洞穴的情形，照片發布於7月2日。美聯社

參與救援的丹麥潛水員Ivan Karadzic，目前和待援人員一起待在「6號營地」(Camp 6)，以便協助和接應救援行動。他表示，相信10日的救援行動，會比9日更加順利，因為睡美人洞穴內的水位降低了些。

他指出，洞穴內的學生都盡量多穿幾層潛水衣，避免發生失溫狀況。目前為止受困人員的狀況還算不錯 。

由於睡美人洞穴內部蜿蜒長達4公里，泰國海豹隊員和國際救難隊的潛水人員，必須在重要的「戰略位置」放置氧氣筒等裝備，以防救援過程中發生意外。上周五(7月6日)一名泰國海豹隊的隊員，就在救援過程中不幸殉職。

這次救援行動需要非常有經驗的潛水員，除了熟悉洞穴通道和水流情況，還要隨時注意學生的狀況，每救援一人都需要相當的時間。

行動總指揮納隆薩(Narongsak Osatanakorn)說，昨(9)日的救援行動比前天更高效，動用人力也比前天多，估計昨天有100多名來自多個國家的專家和潛水人員參與了救援行動，而用的時間比前天短，說明救援行動日益熟練。

富比士網站報導，泰國睡美人洞穴內的地質和水文狀況特殊，當局為了進行救援，動員了超過一千位專家馬不停蹄研擬救援計畫。

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