聯合國最新報告　1/3漁貨與水產被浪費

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）當全世界展開對抗食物的浪費時，人類所捕撈的漁貨量仍有1/3是過度捕撈而遭到浪費，聯合國9日公布最新研究報告並警告，當魚產消費量一再創新高時，漁業能否永續發展令人擔憂。

網路新聞部落格《Marshable》報導，每三隻遭到捕撈的魚當中就有一隻因體形過小或是腐爛被捨棄。

聯合國糧農組織（FAO）主席達席瓦（José Graziano da Silva）表示，要達到糧農組織訂立的讓世界免於饑餓和營養不良的目標，漁業非常關鍵，同時在促進經濟增長和扶貧濟困方面，漁業的貢獻與日俱增。他還說，漁業正也面臨著各種挑戰，包括需要減少某些魚類的捕撈占比，以免影響生物可持續發展。

據聯合國的「世界漁業和水產養殖狀況」（SOFIA）顯示，2030年的漁業與水產養殖總量預計達2.01億公噸，與目前的1.71億公噸相比，將增加18%。為此各地的水產養殖場將會持續增加。

聯合國補充，面對即將攀升的漁貨與水產養殖的量，應加強漁業管理制度，以減少損失和浪費以及解決非法捕魚，還有水生環境的污染和氣候變化等問題。

聯合國表示，糧農組織監控下的主要商品魚類中，40年前尚有90%是處「生物可持續的捕撈狀態」，如今卻下降到59.9%，而在「生物不可持續的捕撈狀態」則是從10%增長到33.1% 。

聯合國接著說，然而在可持續漁業領域當中，世界已經出現分化，如在發展中國家，有太多的漁船追逐著太少的魚類，造成魚的捕撈量和存量境況不斷惡化，抵消了發達國家在漁業管理和存量狀態上取得的改善。

因此，聯合國呼籲，要解決這一問題，需要建立有效的合作關係，特別是在政策協調、財政和人力資源調動以及先進技術運用，如對漁業的監控。