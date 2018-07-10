洗腦神曲太犯規！ 菲網紅現身購物中心行銷台北

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為開拓菲律賓旅客市場，台北市觀光局6月邀請菲律賓知名歌手Mikey Bustos以去年的世大運主題曲為旋律，親自填詞演唱，並拍攝台北美食觀光MV《My New Crushie》（愛上台北），上傳YouTube 4天總瀏覽數逼近20萬，Mickey 6日現身購物中心，以粉絲見面會形式與民眾互動，大力推薦台北旅遊，許多民眾看了MV後大喊「想吃臺北的美食！」

被菲律賓民眾暱稱為Pinoy Boy（國民男孩）的Micky Bustos，身兼演員、歌手及YouTuber多重身份，創作才能極佳，本次以菲律賓文化連接台北作為切入點，改編世大運歌曲，親自填詞，拍攝MV，講述一個菲律賓男孩戀上台北女孩，透過美食及戀情認識台北這個國際化城市，影片上傳YouTube 4天，總瀏覽數逼近20萬。

菲律賓網路鄉民直呼他們中了LSS (Last Song Syndrome)，意指洗腦神曲，反覆重播並在腦海中餘音繚繞。

6日活動上，Mikey Bustos現場演唱歌曲，尖叫聲幾乎掀翻屋頂，他還邀請來自杜拜及菲律賓不同省份遠道而來的粉絲上台一起搖珍珠奶茶，笑稱自己搖的奶茶是Milk of the God（奶茶之神），惹得現場哈哈大笑，會後他並親切地跟到場的人一一合影，為大家留下珍貴的記憶。

Mikey Bustos表示，他帶著未知來到台北，發現台北市是一個熱情、美味又有文化底蘊的地方，他也很喜歡大稻埕舊城的老味道，從歷史建築到設計商品，混搭出特有的文化質感。而台北人的禮貌及友善，讓他在臺北度過了非常美好的時光。

Mikey Bustos群眾魅力驚人粉絲蜂擁合影（圖片來源：台北市觀光傳播局）

Mikey Bustos親切與粉絲自拍（圖片來源：台北市觀光傳播局）