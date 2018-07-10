北檢偵結三中案 馬英九等人遭起訴

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台北地檢署偵辦「三中案」、舊中央黨部大樓交易、以及前立委蔡正元涉侵占中影減資款案，今（10）日上午依背信等罪嫌，起訴前總統馬英九、蔡正元等人。

起訴書指出，馬英九、張哲琛、汪海清等3人，在2005年12月26日廣電法所訂黨政軍退出媒體的期限前，以使國民黨退出媒體經營的名義，掩飾實質處分黨產的行為，並藉此營造馬英九及國民黨之正面政治形象，替馬英九於2008年帶領國民黨重返執政鋪路。

北檢指出，時任國民黨黨主席的馬英九等3人明知三中買家余建新並無履約資力，遷就余建新的資力狀況，且與余建新就華夏公司股權交易之重大交易事項、標的、條件等均未有共識，仍倉促執意與余建新簽約，一再犧牲中投公司、光華公司的利益，並持續對余建新所提出的交易條件妥協退讓。導致雙方在簽約後不久即屢屢爆發重大爭議。

國民黨遭檢舉賤賣旗下中影、中廣和中視三家媒體公司，2014年最高法院檢察署特別偵查組以「查無不法事證」宣布全案偵結。媒體報導，台北地檢署在檢察長邢泰釗接任後，因為又有律師王可富、胡忠信等人就國民黨賤賣三中案向北檢提出告發，台北地檢署就三中等案件案重啟偵查。

北檢為此案兩度傳喚馬英九出庭，但馬英九卻行使緘默權，不願回答檢方提問，遭批態度不佳。據《蘋果》了解，北檢根據掌握關鍵的事證，認定國民黨在出售中視、中影、中廣股權以及舊黨部大樓涉嫌賤賣，損害國民黨持有的上市控股公司中央投資股份有限公司的利益，且時任黨主席的馬英九全都知情，因此今天全案偵結，起訴馬英九、張哲琛、汪海清及蔡正元、蔡妻洪菱霙及洪父6人。

北檢說明，馬英九及張、汪3人因涉犯《證交法》特別背信罪，且飾詞狡辯、態度不佳，建請法院從重量刑；蔡正元夫婦及岳父等3人，則涉犯業務侵占、洗錢等罪，請求量處適當之刑。