越籍台灣媳婦演歌仔戲    闖出一片天     

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為提升促進多元文化交流，新北市金山區公所2017年舉辦新住民文化季，引起極大迴響，今年特別邀請南部「新麗美歌劇團」北上公演「還劍湖」，透過藝文展演活動縮短城鄉差距，提升區民藝術人文素養。劇團當家花旦阮安妮來自越南，因戲與丈夫結緣，遠嫁來台，從頭學習歌仔戲，跨越語言鴻溝，在台灣歌仔戲撐起一片天。

活動當日也邀請市府重量級貴賓「性平CEO」與貴賓們一同和現場民眾進行性平Q&A，加深本區性平觀念。

來自越南的阮安妮，從小喜看越南歌仔戲，在父母建議下考取越南國家馬戲團，19歲來台灣巡演邂逅團長張芳遠，遠嫁來台，她克服語言和文化差異，挑戰連臺灣人本身都不見得精通的民俗技藝歌仔戲，這項傳統藝術漸漸沒落，越南出身的她跨越了語言限制和文化的鴻溝，在臺灣的歌仔戲努力撐起一片天。

新住民朋友陳美玲說，自己是印尼新娘，嫁至臺灣20幾年，早已把臺灣視為自己的第二個家鄉，近年來公所特別重視新住民朋友，從金包里社區的新住民家庭關懷站，到公所已連續第三年舉辦新住民文化季，再再顯示對於新住民朋友的重視，舉辦的各項活動對我們而言都特別珍惜。

金山區公所表示，此次特別邀請嘉義新麗美戲劇團北上公演「還劍湖」，其實想藉由當家花旦－阮安妮肯努力付出的精神，勉勵我們新住民朋友也能有屬於自己的一片天！

越南媳婦演繹歌仔戲經典「還劍湖」 （圖片來源：新北市政府）