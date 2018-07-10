減塑大作戰  星巴克2020全面淘汰塑膠吸管

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）為對抗日益嚴重的海洋汙染問題，全球飲品龍頭星巴克9日宣布，將於兩年內全面淘汰塑膠吸管。

星巴克（Starbucks）發源地西雅圖一週前才宣布禁用塑膠吸管與容器，如今星巴克則是要於2020年前全面採用生物可分解材質吸管，例如紙吸管，杯蓋也將重新設計。目前西雅圖的星巴克已開始提供替代吸管。

美國其他城市陸續推出類似政策，像是佛州的邁爾斯堡（Fort Myers Beach）。紐約與舊金山等大城也考慮跟進。

西雅圖及溫哥華星巴克預計今秋就會開始提供無須吸管的特製杯蓋，明年陸續在美國與溫哥華店家推行。減塑政策接著將從法國、荷蘭、英國等歐洲國家，漸次推廣至其他地區。

其他加入抗塑行動的知名企業包括甜甜圈業者Dunkin’ Donuts，今年2月宣布將於2020年前汰換所有聚苯乙烯（俗稱保麗龍）製飲料杯。麥當勞則計劃明年前英國與愛爾蘭連鎖店改用紙吸管，並於美國若干城市試行替代吸管方案。到了2025年，麥當勞汽水杯也將全面改為可回收或環保材質。

塑膠吸管雖僅佔地球所有塑膠廢棄物的4%，但環保團體5 Gyres統計，全球五大一次性塑膠用品分別為塑膠袋、寶特瓶、外帶容器、外帶杯，以及吸管。