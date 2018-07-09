【颱風最新】北北基桃等19縣市明日正常上班課

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）強颱瑪莉亞持續朝台灣北部和東北部逼近，台北市、新北市、基隆市和桃園市今（9）日晚間宣布，目前還未發布陸上颱風警報，北北基尚未納入瑪莉亞颱風警戒範圍，明（10）日照常上班上課。

根據中央氣象局20點30分發布最新颱風資訊，強颱瑪莉亞（MARIA）今日20時的中心位置在台北的東南東方約 920 公里之海面上，以每小時30公里速度，向西北西進行。其暴風圈正快速向台灣東方海面接近，對北部海面、東北部海面、東南部海面及台灣海峽北部將構成威脅，預計此颱風中心強度未來有稍減弱的趨勢。

瑪莉亞近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

至於其他縣市明日是否上班上課，詳情可至台灣颱風資訊中心查詢；氣象局明日上午9時也將首次與各縣市政府召開視訊會議討論，決定明日下午上班上課情形，請民眾注意氣象局及各縣市政府發布相關訊息。

此外，明後日多班國內和國際航線已取消，提醒民眾前往機場前務必向航空公司確認班機最新起降資訊。