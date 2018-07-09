過敏竟會造成眼下細紋？ 醫：把握夏季調理好體質

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）黑眼圈、眼下細紋如影隨形竟然都是夏季「隱性過敏」惹的禍 ! 對過敏民眾來說，夏天是呼吸道敏感症狀較為舒緩的時節。但你可曾想過，即使不再噴嚏鼻水直流，黑眼圈、眼下細紋等典型過敏臉特徵，為何在夏天卻未見改善，反而越來越明顯？

中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主任顏宏融醫師指出，夏季濕熱「隱性過敏」發炎反應不輸秋冬，且又是塵蟎、黴菌等過敏原出現的高峰，且多數人習慣在夏天時吹冷氣，容易受到冷空氣的刺激即使並未發生噴嚏、鼻水等明顯呼吸道過敏問題，但其實體內仍持續「隱性過敏」的發炎反應，也恐讓過敏患者外觀產生加倍的傷害！

醫師提醒，光是兒童過敏就有7成有黑眼圈症狀，遑論成年過敏者與隱性過敏相伴數十年，若不在夏季積極進行體質調養，黑眼圈、眼下細紋這些外觀症狀持續累積加重下，恐將成為臉上無法抹滅的痕跡。

面對「隱性過敏」，醫師建議可把握「盛夏三伏天」，雖然這個時候過敏症狀不顯著，卻是中醫理論用來調理寒性過敏體質最佳的時機，透過一年中最酷熱盛夏期間，使用穴位敷貼溫經通絡、補充元氣。並於陽氣最盛的時節補充含有緩解過敏的益生菌種(LP、NCFM、LGG)的優酪乳或益生菌膠囊，平衡免疫細胞活性，降低過敏對身體產生的影響。以及勤打掃居家環境，避免灰塵積聚，床單和絨毛玩具建議溫水洗滌或烘乾。