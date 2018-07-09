2018長榮航空城市觀光馬拉松即將啟航

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合報導)今年長榮航空首度跨界舉辦「2018 長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會齊聚國內外喜愛路跑 的跑者，一同感受台北城市之美。

2018長榮航空城市觀光馬拉松名額，共分為半程馬拉松組800 0名、10公里組8000名、3公里組4000名，明(10)日 下午兩點起開放報名至8月29日下午五點截止。本次半程馬拉松已 通過AIMS(國際馬拉松暨長跑協會) 及IAAF(國際田徑總會) 賽道認證，將成為台灣專業馬拉松賽事指標。

此次賽事在觀光局及台北市政府大力協助下，賽道特別精心規劃途經 中正紀念堂、臺北市立美術館、林安泰古厝及大佳河濱公園等台北市 知名景點，讓國內外跑者以雙腳感受城市之美。長榮航空也祭出各式 優惠，報名馬拉松的跑者將有機會抽中歐、美、澳及亞洲航線不限航 點的機票大獎，並享有專屬機票優惠，憑號碼布的優惠碼截角於IT F線上旅展期間購買機票，即可享有最高500元折扣。

長榮航空總經理孫嘉明在今日受訪時表示：「長榮航空長期贊助國內頂尖選手在世 界體壇發光發亮，也支持在台灣舉辦的國際體育賽事，此次舉辦馬拉 松除了嘉惠跑者、鼓勵民眾走出戶外運動，同時也善盡企業社會責任 ，將由報名費當中提撥新台幣100萬給兒童福利聯盟文教基金會作 為公益使用，以回饋社會。」

中華民國路跑協會陳華恒秘書長在今日的記者會介紹賽道時提到：「台灣每年舉辦 的馬拉松賽事上百場，不過真正通過AIMS(國際馬拉松暨長跑協 會)與IAAF(國際田徑總會)專業認證的賽事卻是屈指可數。長 榮航空城市觀光馬拉松獲國際標準賽道認證，跑者的成績可獲得國際 賽會認定，此次也是台灣航空業者首度舉辦具有國際認證的萬人馬拉 松賽事，別具意義。

台灣女子半馬紀錄保持人謝千鶴、2017台北世大運國手周庭印、游雅君與NR C (Nike+ Run Club)總教練吳文騫，也在今日記者會中特別穿上此次長榮航空與知名運動品牌 Nike聯手打造的經典賽衣，宣布參加10月28日的馬拉松賽事 ，期待在全新賽道締造佳績，並邀請同好一起來挑戰。

今年2018 長榮航空城市觀光馬拉松賽事將於7月10日開放報名 ，10月28日總統府前廣場盛大起跑。