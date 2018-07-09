2018生技展7/19-22證交所參展，提供資本市場募資訊息

臺灣生技產業近年發展迅速，眾所矚目的2018「台灣生物科技大展」將於7月19至22日假南港展覽館登場。證交所在金融監督管理委員會的指導下參展，設展於之「基因與生技服務區」服務現場生技公司及參觀民眾，展覽時間為每日上午10時至下午6時，主題以「協助優良企業上市 活絡經濟發展」為主要訴求，除提供生技公司從資本市場募資相關訊息，並搭配活動宣導證券市場知識，期讓參觀民眾更了解資本市場。

每年7月的生技展為業界盛事，主辦單位台灣生物產業發展協會表示，今年更擴大舉辦，將展區分為「生技醫藥與醫材」及「美容保健」2部份，參展廠商超過600家，共1400個攤位，預計將吸引超過10萬人潮，可望提升國人了解生物科技發展所帶給全民的影響及便利性。並藉此，將國內生技研發成果介紹給世界生技業界及創投基金，爭取合作機會，使我國生技產業邁向國際化，提昇業界在國際的地位，將台灣發展成為國際生技社群研發與商業化之重鎮，及亞太研發、製造與營運中心。展覽特色結合了生技、製藥、美容保養與保健等多元項目。

證交所本次依生技展特色，特別規劃現場提供「投資人知識網」入會及「FB粉絲團」按讚與民眾互動，當場加入成為知識網會員即可得贈品。並提供頗受好評之證券投資宣導漫畫免費索取，藉由與參展公司、參觀民眾之互動，宣導證券市場商品與投資知識，服務參展之已上市及潛在上市公司，更可多元化宣導證券投資知識及證交所近期活動訊息，歡迎各界至證交所展位參與互動。