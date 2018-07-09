讓愛轉動少棒加油 MTAG X FUBON 公益台灣行

為關懷台灣偏鄉孩童與基層棒球運動發展，富邦金控與More Than A Game(MTAG)今(9)日宣布共同舉辦公益棒球計畫，將提供新北、台東、花蓮共12支少棒球隊訓練器材，並自今日起，由MTAG創辦人馬歇爾‧莫雷等7位成員親自在新北、台東、花蓮等地舉辦交流營課程。新北市教育局長林奕華、中華職棒聯盟秘書長馮勝賢今天亦到場支持。透過富邦金控及MTAG的棒球公益計畫，期望向下扎根為台灣更多棒球幼苗帶來更多國際視野，具體實踐正向的力量！

「MTAG X FUBON公益台灣行」的重要幕後推手是富邦悍將投手伍鐸，他也是MTAG台灣大使。伍鐸表示，自小與哥哥在收養家庭長大，成長路上曾受到養父母及許多人的協助，才有機會接觸到棒球這項運動，如今成為職業選手並擔任MTAG大使，一直很希望有朝一日自己也有能力去幫助別人，並將公益的精神傳遞給下一代。同時，伍鐸在臺灣打球這四年來，結識了許多來自花東的優秀棒球選手，也耳聞偏鄉資源相對較為匱乏，因感念並為回饋台灣這片土地對他的幫助，因此邀請富邦金控、MTAG、以及富邦悍將共同參與計畫。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦金控大力支持台灣棒球發展，得知伍鐸推動MTAG計畫後，我們非常認同與支持他的理念，因而催生了「MTAG X FUBON公益台灣行」，希望將國際級的棒球經驗與球具設備，回饋給新北及花蓮、台東偏鄉地區的少棒隊球員。此次公益棒球計畫，結合了國際組織、企業、球隊及球員的多方愛心與力量，扶植台灣基層棒球，傳揚公益精神，意義非凡！

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控長期關注國內體育運動發展，贊助多項大型國際賽事舉辦與扶植培育許多菁英選手，目前更是台灣唯一同時擁有職棒(富邦悍將隊)及SBL(富邦勇士隊)的企業。富邦金控贊助富邦公牛成棒隊已長達26年，同時深耕少棒培育，並自2015年起舉辦富邦盃少棒賽，積極資助基層棒球。而「MTAG X FUBON公益台灣行」也展現外籍選手對台灣的愛心關懷，和富邦共同傳遞正向的力量！

「MTAGXFUBON公益台灣行」7月9日於新莊棒球場展開交流營第一站，邀請到羅力、布魯斯、鄭兆行、范玉禹、張瑞麟等富邦悍將球員擔任新北交流營的助教，與MTAG共同指導新北市新埔、興穀、大豐、光華四所少棒球隊。畢業於新埔國小的張瑞麟更以學長的身分，與學弟分享自己的棒球故事。悍將球員齊力支持「MTAGXFUBON公益台灣行」，傳遞無國界的MTAG公益精神。

7月12日至14日「MTAGXFUBON公益台灣行」將前往臺東縣豐田、長濱國小，與花蓮縣瑞穗、太巴塱、光復、玉里國小等地舉行交流營。本次活動能在短期間促成，來自民間與官方的大力支持：新北市政府教育局及花蓮縣政府體育處、台東縣政府體育處皆受邀擔任指導單位，協辦單位中華民國台灣原住民棒球運動發展協會亦承擔起花東公益行之承辦，寶礦力水得、大漢行銷集團亦投入資源關心花東基層棒運發展，希望不僅能夠幫助偏鄉孩童在球場上能有好的表現，也可以在人生的道路上給予正確的價值觀與建立無私的公益精神，持續讓愛轉動。

MTAG為創辦人馬歇爾‧莫雷自2010年成立，該組織陸續拜訪過哥倫比亞、巴拿馬、喀麥隆、哥斯大黎加、多明尼加等中南美洲與非洲偏鄉地區，透過棒球的正面影響力，為資源不足的偏鄉地區帶來希望。