期交所有愛復康To全臺

期交所劉董事長表示，今天立法院三讀通過公司法第一條第二項「 公司經營業務，應遵守法令及倫理規範， 得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任（CSR）。」 增訂公司善盡社會責任條款， 顯示期交所過去以來致力於各類公益活動，符合公共利益， 未來仍要善盡其社會責任(CSR)，以建構美好社會。 期交所捐助復康巴士的一小步，是身障朋友的一大步， 日後期交所仍然要持續進行各類公益活動，善盡企業社會責任， 因為「為善最樂」!

今年是期交所連續第4年捐贈復康巴士給全臺各縣市政府，104年 度捐贈了7台復康巴士給新北市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、 雲林縣、臺東縣及澎湖縣等7個縣市；105年度繼續捐贈桃園市、 新竹縣、嘉義縣、屏東縣及宜蘭縣等5個縣市；106年度又捐贈金 門縣、臺中市、嘉義市及高雄市等4個縣市， 於今天終於完成捐贈全台22個縣市、22輛復康巴士的計劃。 累計至今年4月止，期交所的復康巴士，出車服務趟數已達42, 000餘趟，造福66,000餘人。

期交所捐贈之復康巴士是頂級、設備齊全的德國原裝進口福斯T6高 頂復康巴士，每台造價近新台幣200萬元，可搭載2台輪椅，配有 SRS安全氣囊、電子行車穩定系統、身心障礙專用輪椅升降機、 電動伸縮踏板、輪椅固定器、LED車尾照明燈等設備。 身障者乘坐時，透過輪椅電動升降設備，不需離開輪椅即可進出， 另搭配各項專業輔具，車體空間寬敞，後座更配有3個一般座位， 讓身障朋友與陪同者兼顧便利性、舒適性與安全性。 且配合各縣市政府的需求增加相關配備， 以最完整的保護提供最高規格的行車安全， 協助身障朋友拓展生活圈，放心出門、平安回家。

金管會顧主委也表示，金管會支持各界企業團體持續推動公益活動， 鼓勵各界善盡企業社會責任(CSR)，包括周邊單位、銀行業、 保險業、證券業及期貨業等，以及上市櫃公司， 深切期待政府與企業合作， 增進公共利益共同營造美好良善的公益社會。

依據衛福部統計，全台約有超過百萬身心障礙人士，但僅有約1, 900輛復康巴士，供需比例嚴重的失衡， 雖然各級政府均早已關注，也不斷的投入資源，包括復康巴士、 無障礙計程車、低底盤公車等，協助改善身障人士行的便利， 但改善幅度有限，因此期交所連續四年， 積極與縣市政府社會局處攜手合作，逐步縮小供需間之落差， 是非常有意義，展現金融機構扶助弱勢的具體作為。

在主管機關金管會大力的支持下， 這四年多來期交所參與的社會公益捐贈活動包括金融有愛－食(實) 物銀行、教育儲蓄戶、書中自有黃金屋、偏鄉體育運動、 偏鄉課後輔導等活動，以及復康巴士「醫療設備」服務等。

未來期交所仍將積極發掘更佳的方式或途徑協助弱勢族群， 希望能在濟弱扶傾、盡社會行善之力，並期待能夠起拋磚引玉， 帶動更多企業投入企業社會責任的行列，讓金融有愛行遍全臺。