期交所有愛復康To全臺

在金管會主任委員顧立雄(右五)、證期局副局長張振山(左四)及期貨公會副理事長莊輝耀(右四)見證下，期交所由董事長劉連煜(左五)代表捐出6輛
期交所劉董事長表示，今天立法院三讀通過公司法第一條第二項「公司經營業務，應遵守法令及倫理規範，得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任（CSR）。」增訂公司善盡社會責任條款，顯示期交所過去以來致力於各類公益活動，符合公共利益，未來仍要善盡其社會責任(CSR)，以建構美好社會。期交所捐助復康巴士的一小步，是身障朋友的一大步，日後期交所仍然要持續進行各類公益活動，善盡企業社會責任，因為「為善最樂」!
今年是期交所連續第4年捐贈復康巴士給全臺各縣市政府，104年度捐贈了7台復康巴士給新北市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺東縣及澎湖縣等7個縣市；105年度繼續捐贈桃園市、新竹縣、嘉義縣、屏東縣及宜蘭縣等5個縣市；106年度又捐贈金門縣、臺中市、嘉義市及高雄市等4個縣市，於今天終於完成捐贈全台22個縣市、22輛復康巴士的計劃。累計至今年4月止，期交所的復康巴士，出車服務趟數已達42,000餘趟，造福66,000餘人。
期交所捐贈之復康巴士是頂級、設備齊全的德國原裝進口福斯T6高頂復康巴士，每台造價近新台幣200萬元，可搭載2台輪椅，配有SRS安全氣囊、電子行車穩定系統、身心障礙專用輪椅升降機、電動伸縮踏板、輪椅固定器、LED車尾照明燈等設備。身障者乘坐時，透過輪椅電動升降設備，不需離開輪椅即可進出，另搭配各項專業輔具，車體空間寬敞，後座更配有3個一般座位，讓身障朋友與陪同者兼顧便利性、舒適性與安全性。且配合各縣市政府的需求增加相關配備，以最完整的保護提供最高規格的行車安全，協助身障朋友拓展生活圈，放心出門、平安回家。
金管會顧主委也表示，金管會支持各界企業團體持續推動公益活動，鼓勵各界善盡企業社會責任(CSR)，包括周邊單位、銀行業、保險業、證券業及期貨業等，以及上市櫃公司，深切期待政府與企業合作，增進公共利益共同營造美好良善的公益社會。
依據衛福部統計，全台約有超過百萬身心障礙人士，但僅有約1,900輛復康巴士，供需比例嚴重的失衡，雖然各級政府均早已關注，也不斷的投入資源，包括復康巴士、無障礙計程車、低底盤公車等，協助改善身障人士行的便利，但改善幅度有限，因此期交所連續四年，積極與縣市政府社會局處攜手合作，逐步縮小供需間之落差，是非常有意義，展現金融機構扶助弱勢的具體作為。
在主管機關金管會大力的支持下，這四年多來期交所參與的社會公益捐贈活動包括金融有愛－食(實)物銀行、教育儲蓄戶、書中自有黃金屋、偏鄉體育運動、偏鄉課後輔導等活動，以及復康巴士「醫療設備」服務等。
未來期交所仍將積極發掘更佳的方式或途徑協助弱勢族群，希望能在濟弱扶傾、盡社會行善之力，並期待能夠起拋磚引玉，帶動更多企業投入企業社會責任的行列，讓金融有愛行遍全臺。