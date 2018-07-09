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御盤de食堂遭開罰 烘焙茶拿鐵大腸桿菌超標4倍多

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/07/09 17:22

圖片擷取自食藥妝網路地圖。

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）台北市衛生局今（9）日公布市售散裝飲冰品及配料抽驗結果，共計抽驗182件，其中1件御盤de食堂販售的飲冰品經初、複抽結果仍不符衛生標準，大腸桿菌群超標4倍多。

此波共計抽驗182件（包括163件飲冰品、14件配料及5件原料），檢驗衛生指標菌(生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌)，其中包含2件自助式手作奶茶及5件販賣機等新型態販售模式。

本次抽驗14件配料（粉圓、椰果、湯圓…等）及5件原料(茶葉、青草茶原料)，檢驗防腐劑、著色劑及農藥殘留等項目，檢驗結果均符合規定。

163件飲冰品中，御盤de食堂（微風南京店）販售的烘焙茶拿鐵初、複檢皆不合格，複檢遭驗出大腸桿菌群超標4.3倍，北市衛生局已依違反食品安全衛生管理法，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。

衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。
食安
台北市衛生局

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