泰國洞穴搶救行動  持續搜救受困的九人

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)潛水人員正重新進入泰國的「睡美人洞」,救援剩餘的八個男孩和他們的教練,至今他們已經受困了逾兩星期。

JUST IN: Divers are back in the Thai cave as the mission to rescue the trapped boys and their soccer coach continues, Thai navy official tells CNN https://t.co/jj9fuontip