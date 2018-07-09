泰國洞穴搶救行動  持續搜救受困的九人

（台灣英文新聞／洪晨芳 綜合外電報導）潛水人員正重新進入泰國的「睡美人洞」，救援剩餘的八個男孩和他們的教練，至今他們已經受困了逾兩星期。

JUST IN: Divers are back in the Thai cave as the mission to rescue the trapped boys and their soccer coach continues, Thai navy official tells CNN https://t.co/jj9fuontip — CNN (@CNN) 2018年7月9日

自國際泰國聯合救援隊成功進入淹水且狹窄的洞穴救出第一批受困隊員已逾24小時，海軍指揮官告訴外媒，搜救行動正在進行當中，另外，今天的任務出動了同一批搜救潛水員，他們在週日危險的搜救行動之中，花了九小時救出四名男孩。

四名被救出的男孩在當地醫院接受治療，也尚未和他們家人見面。一名受困者家屬告訴外媒，他們仍未取得已獲救成員和仍受困成員的名單。

五輛救護車疾駛向「睡美人洞」載運受困者，至少一架直升機也投入救援行動。

泰國官方表示週日晚上他們被迫暫停搜救行動10小時，來為第一階段搜救行動耗盡的氧氣桶充氣。

雖然官方拒絕承認地方媒體公布的受困者姓名，但是在美塞這個小地方，受困者身分早已傳得沸沸揚揚，同時，第二波搜救行動也已經展開。