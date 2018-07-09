107.7.9 (櫃買中心) 例行記者會統計資料

一、開戶數：

本年7月6日累積開戶數為15,658,014戶，較6月29日累積開戶數15,652,611戶，增加5,403戶，增幅約0.03%。另本年7月6日現股當日沖銷累積開戶數為1,562,198戶，較6月29日現股當日沖銷累積開戶數1,555,392戶，增加6,806戶，增幅約0.44%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月6日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,934戶較6月29日開戶數175,870戶，增加64戶，增幅約0.04%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月6日止日均值為383.62億元，總成交金額為47,184.76億元，其中盤後定價交易金額為145.05億元。另本年度截至7月6日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.55%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.60%。

(二)本年度興櫃股票截至7月6日均值為12.21億元，總成交金額為1,501.69億元。

四、本年度上櫃股票截至7月6日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計564家，較上週(截至6月29日止)得為信用交易家數564家，增加0家。

(二)融資餘額為714.58億元，較上週(截至6月29日止)融資餘額738.75億元，減少24.17億元，減幅約3.27%。

(三)融券餘額為86,890張，較上週(截至6月29日止)融券餘額92,900張，減少6,010張，減幅約6.47%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.18%，較上週(截至6月29日止)之比例15.21%，減少0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.65%，較上週(截至6月29日止)之比例0.66%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況 ：

本(107)年度截至7月6日止，累計營業天數125日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計120期，發行餘額為5兆5,737.23億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計96家522期，發行餘額為1兆7,742.33億元，較上週增加17.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計170家208期，發行餘額為1,283.98億元，較上週減少44.33億元。

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額27.95億元，較上週減少9.56億元。

(五)金融債券已上櫃計34家345期，發行餘額為9,242.61億元，較上週增加65億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為48.05億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計574期約1,568.58億美元，較上週增加4.53億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為24兆9,874.69億元，日均值為1,999億元，包含：

1.買賣斷交易3兆3,184.23億元，日均值為265.47億元，佔總成交金額比例為13.28%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆1,954.87億元，佔買賣斷成交金額比率為66.16%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆1,229.36億元，佔買賣斷成交金額比率為33.84%（包含政府債券5,868.05億元，日均值為46.94億元；普通公司債4,445.74億元，日均值為35.57億元；金融債券830.39億元，日均值為6.64億元；外國債券85.19億元，日均值為0.68億元）。

2.附條件交易21兆6,690.46億元，日均值為1,733.52億元，佔總成交金額比例為86.72%，其中等殖成交系統成交金額為4,151.44億元，佔附條件成交金額比率為1.92%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為1.59億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.16億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為73.25億美元，以人民幣計價之成交金額為153.96億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,138.5億元，其中營業處所成交0億元， 等殖成交系統成交4,138.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,186億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計445.40億元，本年度累計成交金額為282.78億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計724.11億元，本年度累計成交金額為452.92億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,286.50億元，本年度累計成交金額為1,768.13億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,869 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計610.27億元，本年度累計成交金額1,616.23億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計7.62億元，本年度累計成交金額26.43億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,301.26億元。

上櫃相關業務 :

一、截至107年7月6日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：757家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：17家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (皇將、茂生農經、達邦蛋白、群翊、磐采…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：9家 (天正國際、誠泰、信紘科、均華、真好玩…等)

二、截至107年7月6日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：17家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：15家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年7月6日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：87家

(二)累計登錄創櫃板家數：131家

(三)當年度累計輔導家數：16家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年7月6日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,100家

五、截至107年7月6日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.7.8~107.7.14)：

(一)一般類股：

4563 百德【日盛】 (107年7月12日) 承銷價：58.9元

4744 皇將【福邦】 (107年7月12日) 承銷價：28元

(二)興櫃股票：

無