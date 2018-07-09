義美火龍果創意料理　收服眾人的胃

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）義美食品公司今(9)日在桃園南崁廠舉行首批50公噸的火龍果入庫儀式，總經理高志明表示，現場除了有鮮果火龍果外，還有15道創意火龍果料理，以及各種乾燥水果的展示品。

義美食品公司總經理高志明表示，其實火龍果有三兄弟，分別是白肉火龍果、紅肉火龍果，這二款都是大家市場上常見的「紅皮火龍果」，但還有一顆名為「黃龍」的火龍果（如下圖所示），因種植面積較小，所以大家對它也較陌生。

▲黃龍。（照片由義美食品公司提供）

為了確保火龍果的品質，有些農民會刻意把火龍果花掃下來，總經理高志明表示，其實這些火龍果花可以收集起來，並以每公斤百元以上的價格販售。

▲火龍果花(照片來源：維基百科)

義美補充，火龍果花每年夏季開花，其花碩大、漂亮，稱為「霸王花」。霸王花味甘、性微寒，具有豐富的營養和藥用價值，對治療腦動脈硬化、心血管疾病有明顯療效，更可作為蔬菜食用，具有清熱潤肺、除痰止咳、滋補養顏的功效。

▲火龍果太極蒸蛋。(照片由台灣英文新聞拍攝)

有別與上次香蕉的入庫儀式，義美這次特別委請見學餐廳總主廚胡朝光師傅創意發想15道用火龍果入菜的料理，從湯品、甜品到各種國人都熟悉的家常菜，即乎每一樣都精緻可口。消費者若想嘗鮮的話，可以前往義美見學館食用。

▲總主廚胡朝光師傅。(照片由台灣英文新聞拍攝)

總主廚胡朝光師傅表示，火龍果從皮到果肉都可以入菜，只要記得把火龍果果皮及它的頭部清洗乾淨即可，若是擔心火龍果頭有蟲的話也可將其切除不要入菜。

他還說，火龍果富含營養但並不適合所有人食用，因為火龍果屬寒性水果，不適合懷孕的婦女或是正值月事的女性朋友食用，以及糖尿病患者。還有，火龍果不宜牛奶一起烹煮，因為味道不合。他以創新料理「龍皮潛白烏雞湯」為例，這個基底湯是無糖豆漿、火龍果果皮、烏雞等食材製作完成。

▲龍蝦火龍果拼盤。(照片由台灣英文新聞拍攝)

對於為何糖尿病患者不宜食用，他補充，因為火龍果吃起來「感覺」較清淡，不容易發現他是高糖分的水果，其實它的糖是水溶性的，如同葡萄糖一般，較容易被人體吸收。

▲火龍果果皮煎蛋。(照片由台灣英文新聞拍攝)

為了款待每位來賓和記者們，今天現場還特別提供「火龍果西米露」，這款甜品意外收服了不少人的胃，不僅好吃、好喝，也讓原本怕「草青味」的民眾勇敢來續杯。

▲火龍果西米露。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美食品繼6月14日收購200噸香蕉入冷凍庫的見證活動後，因近期傳出火龍果價格下跌，7月5日在官網臉書發文表示，以每公斤33元（箱裝）購買「250公噸火龍果 (紅肉)」，研發高附加價值商品，協助台灣農業。

▲首批火龍果到貨。(照片由台灣英文新聞拍攝)

火龍果小檔案：(相關資訊由義美食品提供)

▲照片由義美食品提供

紅龍果（Hylocereus spp.）英名為pitaya或dragon fruit，又名火龍果、龍珠果或仙人掌果，為仙人掌科（Cactaceae）多年生攀緣性肉植植物。枝條會生出許多不定根而攀附生長。

紅龍果原生於中南美洲的熱帶雨林及西印度地區，目前商業生產以三角柱屬（Hylocereus）為主，其中又以白肉（H. undatus）及紅肉品系（H. polyrhizus& H. costaricensis）居多。

紅龍果的生長適應性強，對土壤、氣候的要求較少，並且枝條扦插繁殖容易，幼年性短（最快種植約10個月即可生產），每年產量高達15,000公斤／公頃以上，產期長又分散，果實耐貯運，耐旱，病蟲害少，又集保健、加工、鮮食、觀賞於一身等優良特性，近幾年來蔚為栽培熱潮。

紅龍果產業在台發展概況---

大約可分為3個時期: 1999~2003年的引進快速擴張期、2003~2009年的盤整改進期、2009年至今的再度擴增期。

火龍果品種與特性---

紅龍果又稱為火龍果，常見紅龍果品種可分為攀緣類、刺梨類及圓柱狀類仙人掌，目前栽培品種以三角柱屬攀緣類最多。由於紅龍果可利用雜交方式獲得新品種(系)，使流通之品種相當多元化。

1.白肉種

本品種肉質莖上刺座短並帶有白條帶，栽培管理時較容易操作。於4月至5月期間開始進入開花結果期，花朵可自行受精授粉，開花期至9月為止，果實產量平穩。

2.紅肉種

本品種肉質莖上刺座較長，栽培管理及果實採收上較為費工。於4月起進入開花結果期，開花期可至10月份，但其花朵不易自行授粉受精，需進行人工授粉，利用雜交育種方式，已有可自行授粉的品種。

3.黃龍

本品種開花習性不同於上述兩個品種，只於5月及10月兩個花期，且果實生長期長，但糖度高、口感清爽且不易裂果。此品種中有不同的果實型態，可分為果皮具有細刺及不具有細刺品種。

火龍果具有豐富的營養和藥用價值---

火龍果最早由南洋引入台灣，再由台灣改良後引進海南省及中國南部廣西、廣東等地栽培。每年夏季開花，其花碩大、漂亮，稱為霸王花。霸王花味甘、性微寒，具有豐富的營養和藥用價值，對治療腦動脈硬化、心血管疾病有明顯療效，更可作為蔬菜食用，具有清熱潤肺、除痰止咳、滋補養顏的功效。