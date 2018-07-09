新北教育局辦「英越語生活營」  新二代搶參加

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府教育局為提供新住民子女學習越南語、英語的機會，特別與國教署、國泰慈善基金會、丁善理基金會及越南胡志明市丁善理紀念中學合作，於7月9日至7月13日舉辦為期一週浸潤式英越語生活營，並舉辦開訓活動。生活營由越南胡志明市丁善理紀念中學甄選20名高中生，結合新北市10位青年外交大使，共同擔任小老師， 帶領學員進行為期一週的英越語學習活動。

教育部國教署表示，希望透過此次營隊，讓新北的青年學子邁向國際，躍上世界的舞台！並透過豐富的生活情境課程，使學員不僅精進其語言，更認識越南的文化。

本市新住民已逾10萬人，而就讀國中小的新住民子女也已經高達3萬5000多人，為提供孩子多元學習的機會，善用暑假自主學習時間， 特地辦理英越語生活營，鼓勵新住民子女學習母語。

此次營隊活動共招收115名學生，其中絕大部分為越南新二代，5天的行程將以英文為主越語為輔，帶領學員認識越南文化、服飾、建築飲食及風俗民情，讓學生學習自然的融入於生活之中，透過遊戲、民間歌謠、舞蹈、美術等豐富的課程形式，以多元的學習策略，引發新住民子女學習動機與興趣，也讓來自於北北基桃地區的學員們在英越語的生活情境中認識越南的歷 史、飲食、傳統遊戲及歌曲。