「颱風假」放不放？　氣象局：10日早上九時和各縣市視訊

因應強颱「瑪莉亞」來襲，新北市消防局昨(8)日對各式救災器材進行整備工作，確保器材能正常運作。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年首個侵襲台灣的強颱「瑪莉亞」來勢洶洶，放不放颱風假，又成為縣市政府最頭痛的問題。

以往颱風假是否要放，常對地方政府造成困擾。有時放了假卻無風無雨，有時太晚宣布，也引來民眾抱怨。中央社報導，行政院決定今(2018)年開始，氣象局在颱風影響台灣前，與可能受影響地區的縣市政府召開視訊會議，提供地方政府討論有關颱風的詳細資訊。

報導引述氣象局說，目前預測最快今天午夜前後會發布陸上颱風警報，明(10）日晚上起到11日，會是颱風影響最明顯的時候。明(10)日上午9時就會先舉行首場視訊會議，是否放颱風假，仍由各縣市政府決定。

中央社引述台北市長柯文哲，今(9)日上午10時20分在市政大樓接受媒體聯訪表示，將視颱風行走速度，10日上午10時前討論下午會不會放假。原則上盡量不放半天假，「下午臨時要放假會被罵，但比較小聲；早上放假，下午再上班、上課會被罵得更慘」。



對柯文哲的說法，基隆市長林右昌表示，不清楚台北市為何急著講，北市府突然臨時宣布，他不了解其中的考量，會再進一步了解後處理。基隆市府還是會依照氣象局規定，大家一起討論會比較好。

《自由》引述中央氣象局表示，預計明(10)日上午9點召開的視訊會議，採自願參加。有意願的縣市可以自動上線開會，氣象局將提供最新颱風動態和風雨預估，協助地方決策。

報導引述中央氣象局預報中心副主任陳怡良表示，過去氣象局有各種管道，提供颱風資料給縣市政府參考。視訊會議是提供另一種更直接的方式，避免資訊提供有誤會或誤解。只要縣市對颱風動態有疑慮，都可以直接和氣象局溝通。

陳怡良說，目前還沒有SOP決定每次颱風來的時候，要何時召開會議、甚至開幾次會，因為每個颱風狀況不一樣，需要視個案而定，

像「瑪莉亞」颱風影響台灣的前一天，距離台灣還很遠，變數大，因此最後與縣市協商，決定明天上午9點開會，氣象局預報中心同仁及長官都會參與。

氣象局預測，瑪莉亞影響地區主要是中部以北及東北部，但陸上警戒範圍及風雨預測，要等陸上警報發布後才能確定。

強烈颱風「瑪莉亞」朝台灣逼近，台北市政府工務局公園處9日加強樹木修剪作業，減少颱風帶來的公共危險。中央社