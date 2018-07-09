上週外資在集中市場賣超248.69億元，賣超中信金6.36萬張最多，另買超遠東新2.48萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/7/2~2018/7/6）外資在集中市場總買進金額為1,548.75億元，總賣出金額為1,797.44億元，賣超為248.69億元，另統計自2018年年初至7月6日止，外資總買進金額為4兆2,009.43億元，總賣出金額為4兆4,885.11億元，累計賣超為2,875.68億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆5,396.10億元新台幣，占全體上市股票市值的39.60%，較6月29日的12兆7,679.81億元新台幣，減少2,283.71億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：遠東新：買進40,505千股，賣出15,692千股，買超24,813千股。

第二名：台灣高鐵：買進29,740千股，賣出5,120千股，買超24,620千股。

第三名：中鴻：買進14,875千股，賣出2,963千股，買超11,912千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進101,241千股，賣出164,883千股，賣超63,642千股。

第二名：聯電：買進190,461千股，賣出235,583千股，賣超45,122千股。

第三名：鴻海：買進46,486千股，賣出73,589千股，賣超27,103千股。