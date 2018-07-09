日本水患災情慘　我政府捐600萬賑災

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本西部地區上週遭逢連日豪大雨，導致各地淹水、房屋道路坍塌，山區更出現土石流等災情，至今已造成逾百人死亡、數十人失蹤，外交部今（9）日表示，政府決定捐贈約新臺幣600萬元（日幣2,000萬元）作為賑災之用。

外交部今日發布新聞稿表示，我國與日本實質關係友好密切，近年來雙方人民互訪交流更趨頻繁，並在彼此遭逢天然災變時相互協助扶持。

外交部指出，此次日本因豪雨導致嚴重損失，為表達我政府及人民對日本災情的關懷，並彰顯臺日友好情誼，政府決定採取具體行動捐款賑災，以期災區及早完成重建，受災民眾早日恢復正常生活。

日本水患傳出嚴重災情後，總統蔡英文便以日文在推特（Twitter）上轉達政府關懷並願全力提供協助的訊息。

（圖片截取自總統蔡英文推特）

此外，行政院長賴清德也在臉書（facebook）上為日本聲援祈福。

外交部指出，部長吳釗燮也已透過日本臺灣交流協會表達政府的關切慰問。

週一受災地區天氣終於轉為晴朗，搜救隊員也與時間賽跑，希望從土石流、淹水重創地區尋獲更多生還者。

總統府發言人黃重諺今日也在新聞說明會中表示，長久以來臺灣也經常受到豪雨襲擊，深刻了解極端氣候所帶來的災難的嚴重性，因此政府樂意提供日方所需要的各種資源。