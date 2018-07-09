舒妃、屈臣氏等染髮劑出包 成分不合規定

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）DIY染髮便宜又快速，但你可知市售的染髮劑成分可能對健康造成危害？台北市政府衛生局今（9）日公布，市售染髮劑品質檢驗結果，15件產品中，有3件知名廠牌的產品涉及標示違規，包含舒妃、屈臣氏和伊露恩。

違規的產品包含：舒妃7萃亮澤染髮霜-黑醋栗色檢出Hydrogen peroxide（雙氧水）濃度與包裝宣稱的含量不符，且外包裝宣稱「有機」草本與中央衛生主管機關核准內容不符；屈臣氏丰采亮澤染髮霜－深櫻紅驗出含有p-Phenylenediamine(對苯二胺，俗稱的PPD)，外包裝的主成分與中央衛生主管機關核准內容不符。

另外，伊露恩的草本染髮霜-濃栗色雖然成分檢驗沒有問題，但是外包裝標示的廣告宣稱效果與中央衛生主管機關核准內容不符。以上3款不合格的產品經衛生單位調查，發現來源業者分別屬新北市、高雄市，已移請所轄衛生局後續處辦。

現代人喜歡造型求新求變，時常跟流行從「頭」開始打造新造型，染髮變色是變化外型、轉換心情的最佳選擇。但染髮劑多由化學成分組成，呼籲消費者，購買染髮劑時務必留意所使用之產品是否符合化粧品衛生管理條例規定，可至衛生福利部食品藥物管理署網站查詢產品資料。