飛往新南向  台機師訓練獲柬埔寨官方認證   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多人一提到機師訓練，大多選擇出國，其實台灣本土便有不輸給國外的頂尖飛行訓練學校，位於台東豐年機場的安捷飛航訓練中心不僅獲得台灣民用航空局認證，先後為台灣虎航及華信航空代為訓練機師，今年更獲得柬埔寨官方認證，往後柬埔寨的航空公司不僅可將機師送來台灣接受培訓，安捷訓練中心的學員在畢業後也可直接投入柬埔寨航空業。

《中央廣播電台》報導，自2016年起，柬埔寨積極推動觀光，遊客人次突破5百萬大關，帶來34億美元的商機，占國內生產毛額（GDP）逾13％，帶動民航產業飛快成長，因應國內外龐大遊客需求，預計2018年年底前將在成立3家航空公司，預計年底可達到40架飛機需求。

位於台東的安捷飛航訓練中心（APEX flight academy）是台灣首家獲得民航局認證的飛行學校，先後與台灣虎航及華信航空合作，代為訓練機師。目前從安捷飛行訓練中心結訓的學員有100多名，50人成功拿到商業執照，30多人進入華航及長榮等公司服務。

由於嚴格的訓練方式，今年通過柬埔寨官方嚴格認證，獲頒官方認可之飛行訓練機構（ATO）證書，自6月14日開始，可提供最高級別（Level 3）的飛行訓練教學，未來不僅柬埔寨航空公司機師可來台接受送飛行訓練，柬埔寨學員也可自行來台從事飛行訓練，完訓可取得台灣民航局（CAA）所頒發的私人飛行執照（PPL）、商用飛行執照（CPL）、儀器資格檢定（IR）及飛行教員執照，該執照亦將獲得柬埔寨民航當局認可。

安捷總經理高健祐表示，柬埔寨的官方認可，足以證明在安捷的努力之下，臺灣在訓練飛行員方面，已有強勁的能量足以輸出到海外其他國家，將努力壯大在地訓練能量，致力成為臺灣的機師孕育搖籃。